Noah Gundersen actuará en marzo en Barcelona y Madrid

Publicado 22/02/2018 18:07:24 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantautor de Seattle Noah Gundersen visitará nuestro país para presentar White Noise (Cooking Vinyl, 2017), un disco en el que plasma un mundo melancólico, oscuro y frágil que lo acerca a las composiciones de Jeff Buckley.

Las citas del estadounidense con el público español serán el 7 de marzo en Barcelona (El Molino, Festival Mil-leni) y el 8 de marzo en Madrid (Moby Dick Club). Las entradas se pueden comprar en www.cooncert.com.

Con una carrera de largo recorrido, sus canciones han ido apareciendo en series televisivas de renombre como The Vampire Diaries, pero no alcanzaron su máxima popularidad hasta la inclusión de Day is Gone en la banda sonora de Sons of Anarchy, por la que también fue nominado a un premio Emmy.

Abrirá ambas fechas el folk asturiano de Willy Naves presentando alguno de los temas de su próximo álbum.