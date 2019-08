Noel Gallagher: "Me gustó mi madre hasta que dio a luz a Liam"

Actualizado 05/08/2019 17:12:44 CET

Noel Gallagher en el Lollapalloza de Brasil 2016. - AGSP - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EDIZIONES) -

Noel Gallagher publica este lunes un nuevo single titulado This Is the Place -adelanto del segundo EP que lanzará este año, el 27 de septiembre-, en el que profundiza en el nuevo sonido que exploran sus más recientes composiciones.

"Liam no cantaría esto", ha planteado en una entrevista con The Guardian en la que como es habitual ha hablado sobre su hermano -y otros diversos asuntos-, con quien protagoniza una de las trifulcas más legendarias de la música desde que Oasis se separara en el verano de 2009.

En otro momento, Noel, una máquina de lanzar titulares, ha expresado su animadversión por las entrevistas puesto que, a su juicio, son "un riesgo laboral" derivado de "extrañas situaciones" en las que dos desconocidos tienen que hablar sobre asuntos diversos.

"Estás sentado en una sala con un tipo de Estocolmo que no conoces y te pregunta sobre tu madre. Es absurdo. Porque la respuesta honesta es '¿Que tiene eso que ver contigo?', pero la respuesta inteligente es 'Me gustó hasta que dio a luz a Liam'", ha planteado.

El músico abandona su habitual tono burlón cuando habla de los mensajes de texto que Liam ha enviado recientemente a su hija -es decir, su sobrina-, en los que amenazaba a su esposa -su cuñada- con motivo de unos comentarios sobre su actuación en Glastonbury.

"No es la primera vez que envía mensajes de texto a mi hija, o deja mensajes de teléfono amenazantes en el contestador de mi esposa", denuncia abiertamente Noel, quien de hecho publicó en Twitter los pantallazos de esos mensajes enviados por Liam a su hija de 19 años.

Y añade: "Cuando amenaza a mi esposa a través de mi hija adolescente pienso que si no fuera una estrella del rock, si fuera un tío que trabaja en un garaje, recibiría una visita de la policía".

Como es lógico tras estas palabras, descarta Noel una reunión de Oasis: "No perdono a la gente. Y una vez que empiezas a escribir a mis hijos y legitimas que mi esposa sea atacada en internet, donde tuvo que cerrar su cuenta de Instagram por todo la mierda que la escribían, eso no va a ocurrir".

Recuerda además Noel la última vez que vio a Liam: "En el Etihad Stadium cuando el Manchester City ganó la liga hace tres años. Donde quiera que le vea, en realidad es bastante educado y puedes ver en sus ojos que está a punto de mearse en los pantalones. Pero luego habla de esos escenarios de cuando nos encontramos que solo tienen lugar en su mente".

Por todo ello, afirma Noel que no escucha los discos de su hermano porque no puede "entender su voz", aunque admite haberlos oído en la radio. Y lanza otro dardo: "Creo que es música poco sofisticada. Si pusiera a mis dos hijos en una habituación -uno de 9 y otro de 11 años- durante 45 minutos, probablemente podrían hacer algo mejor que su nuevo single".

Para terminar, rechaza de nuevo Noel la hipotética reunión de Oasis: "Estaba viendo las noticias la otra noche y ahí estaba él en ITV News. Y decía 'mis maletas están preparadas' mientras yo pensaba '¿Quién esperas que te llame? ¿Yo?' Nadie quiere estar en una banda con él salvo un montón de jornaleros que están con él por todas las patatas fritas que puedan comer".