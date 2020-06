Nuevo videoclip de Verona: 'Tan distintos'

MADRID, 11 Jun. (EDIZIONES) -

Verona estrena este jueves en exclusiva en Europa Press el videoclip de 'Tan distintos', tercer single de su más reciente álbum, 'Capital silencio'.

"Cuando de una misma gota de agua que se rompe en dos pensamos que son dos gotas idénticas y en realidad no es así. Cada una es opuesta a la otra, 0tan distintos', explica Antonio, vocalista del grupo.

Y añade: "Dos personalidades contrarias y con un final incierto para cada una. Un amor no correspondido y una vida nada fácil en la que no todo vale. Un adiós para siempre y un no te quiero ver nunca sin arrepentimiento".

'Capital silencio' es el desenlace de la evolución y experimentación de Verona. Cuatro años, cuatro discos. Y en este último, los medios tiempos cobran protagonismo, con las guitarras en segundo plano ante los arreglos de sintetizadores, cuerdas y efectos.

Es un disco reflexivo, introspectivo y ensoñador en busca de la melodía impecable. El disco más pop de toda la carrera de los granadinos, producido por Juanca de Supersubmarina en Haleluya Estudio de Baeza y masterizado por Luca Petricca en Reno.