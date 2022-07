Obama vuelve a declararse fan de Rosalía al elegir la canción 'Saoko' entre sus temas favoritos de este verano

El expresidente estadounidense también se decanta por uno de los nuevos títulos de Bad Bunny, 'Ojitos Lindos'

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente estadounidense Barack Obama ha compartido en sus redes sociales una publicación en la que destaca los temas y artistas que más está escuchando este verano, entre las que destaca la canción 'Saoko' de Rosalía.

Sin embargo, no es la primera ocasión en la que Obama reconoce su gusto musical por la artista española, ya que en 2019, en una publicación similar en su Twitter, situó la canción 'Con altura' en el puesto 31 de una lista de 44 canciones que él y su esposa, Michelle Obama, escuchaban con frecuencia.

En esta ocasión, el expresidente se decanta por varias canciones de géneros muy distintos, ya que ha seleccionado canciones de reggaeton, rap, pop o R&B. Por ejemplo, Obama también ha desvelado que le gusta la nueva canción de Bad Bunny 'Ojitos Lindos', con la colaboración de Bomba Estéreo, o una canción latina de Omar Apollo, 'Tamagotchi', quién participó en una canción en el último disco de C Tangana.

"Cada año me emociona compartir mi lista de canciones de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas gracias a vuestras respuestas", ha escrito Obama en su cuenta de Instagram. "Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos", ha subrayado.

En esta lista, que contiene 44 canciones, también hay hueco para artistas de la talla de Beyoncé, con la canción 'Break my soul'; Harry Styles y su 'Music for a sushi restaurant' o un tema de Rihanna y Drake 'Too Good'.

Asimismo, también escucha algunos clásicos de Joe Cocker, como 'Feeling Alright'; Nina Simone y 'Do I move you?' o Aretha Franklin y 'Save me'.