El 1% de las obras programadas por Orquestas Sinfónicas son de mujeres, según un estudio de la Fundación SGAE

"Esperamos que el dato fuera bajo, pero en ningún caso tan bajo", señala la coordinadora del trabajo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 1% de las obras programadas por las Orquestas Sinfónicas Españolas tienen autoría femenina: 26 obras seleccionadas de mujeres frente a las 1.864 de hombres, según la segunda edición del estudio de las asociaciones Clásicas y Modernas y Mujeres en la Música, junto con la Fundación SGAE, titulado '¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica? Composición. Dirección. Solistas', en el que se analiza el papel de la mujer dentro de esta disciplina.

"Esperábamos que el dato fuera bajo, pero en ningún caso tan bajo, y sobre todo que no hubiera cambiado con el estudio de la temporada anterior", ha reconocido la coordinadora del estudio, Pilar Pastor.

El estudio toma como referencia los conciertos ofrecidos por las orquestas españolas en la temporada 2018-2019. La muestra recoge los conciertos de abono de cada orquesta, excluyendo los ciclos específicos, y ha analizado 23 orquestas, 643 conciertos, 1890 obras, 305 compositores y compositoras, 154 directores y directoras y 215 solistas.

Entre sus conclusiones, destaca que el 8% de los directores de orquesta son mujeres, alcanzando la cifra de 13 directoras frente a 141 directores, mientras que en el resto de campos culturales la dirección de mujeres alcanza casi el 30%. Estas 13 directoras han dirigido en total el 5% de los conciertos programados (32 conciertos en total de 643 analizados). Frente al estudio anterior, la dirección de conciertos por mujeres ha subido un punto y el número de directoras se ha incrementado en tres puntos.

"¿Por qué no hay directoras en la programación? Lo primero que se aprecia es que las mujeres no están en los conservatorios, no se estudia su obra ni sus biografías, además tampoco están en los colegios, no están en el canon, se han excluido", ha explicado Pastor.

Por otro lado, el trabajo apunta que el 23% de los conciertos de solistas fueron interpretados por una mujer. Las féminas solistas representan solo el 28% del total de todos los intérpretes.

En cuanto a los instrumentos, en arpa y viola son mayoría ellas (100% y 60% de los intérpretes, respectivamente) y en flauta (40%, cifra que podría considerarse igualitaria). Si bien, la suma de conciertos con estos tres instrumentos representa el 3% de todos los conciertos de solistas. Además, hay 13 instrumentos que no cuentan con ninguna mujer intérprete.

A su vez, Pastor ha destacado que otra variable que han analizado es la edad "ellas son más jóvenes y ellos más mayores", puntualiza. La edad media de las mujeres es de 42 años y la de los hombres 48 años. "Nos parecía que tampoco había tanta diferencia, pero cuando se mira por edad, en ellos la distribución es equitativa, ellas sin embargo son mayoría --sobre todo-- en los menores de 50 años. Y mayores de 50 años, ellas son casi un 20% y ellos un 39%, duplican la edad", ha señalado.

También ha informado de que en esta segunda edición se ha añadido la variable de gestoras y ha desvelado que han encontrado 5 gestoras: "5 orquestas en las cuales la dirección gerente son mujeres, un 22% en rango con lo que hemos encontrado con estudios del sector cultural", ha subrayado.

Durante la presentación, el presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, ha señalado que es esencial contribuir a promover la diversidad, intentar la paridad en el ámbito cultural, eliminar los cielos que impiden una integración real de la ciudadanía en todas las oportunidades que la cultura ofrece, especialmente en el caso de las mujeres. "La evolución de esa integración sigue teniendo enormes dificultades y solo hay un camino, estudiarlas para tener una modificación", ha matizado.

Además, ha asegurado que este estudio da la idea de que cada vez "precisan más aproximación" y ha añadido que esta estadística ofrece "un paisaje deficiente pero sin duda esperanzador".

Mientras, la presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas, Fátima Anillo, Fátima Anillo ha explicado que la asociación tiene por meta "alcanzar ese ideal de igual que nos haga innecesarias", pero ha señalado que para poder transformar la realidad "es necesario e imprescindible conocerla". "Solo desde el conocimiento es posible identificar el problema e introducir los cambios necesarios", ha subrayado. Además, ha agregado que las instituciones culturales en España "no investigan de forma constante y estable la realidad cultural".

TOMAR MEDIDAS

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Mujeres en la Música, Pilar Rius, ha asegurado que "más allá de lo que reflejan las cifras del informe, están para empezar a tomar medidas". En este sentido, ha hecho un alegato a las instituciones: "Desde aquí mandamos un S.O.S a las instituciones porque desde las asociaciones sabemos el trabajo que llevamos a cabo y en numerosas ocasiones le comentamos que ese trabajo lo deberían llevar ellos desde arriba", ha expresado.

De esta forma, ha señalado que se deben tomar medidas en los centros educativos: "Queremos que en los conservatorios, todos los estudiantes salgan del superior sabiendo que existen las creadoras y compositoras, y salgan sabiendo que hay un nicho de trabajo disponibles en las orquestas", ha apostillado.