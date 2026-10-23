Olivia Bay lanza 'Admítelo', un nuevo adelanto de su EP Debut 'El amor no está de moda'

Rodaje del videoclip de 'Admítelo'. - SONY MUSIC ESPAÑA

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Olivia Bay ha presentado 'Admítelo' (Sony Music España), un nuevo adelanto de su EP debut 'El amor no está de moda', que saldrá a la luz el próximo 6 de noviembre. Tras el lanzamiento de 'Algún día' y 'Sin miedo a caer', este es el tercer single que la artista desvela de su primer EP.

El single ya está disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un videoclip dirigido por J. Ocaña. En él, la artista ha detallado que se muestran las escenas que ella "construye en su cabeza" y las señales de "atracción" que "los dos perciben", en una petición directa a la otra persona.

"'Admítelo' ha sido una de las canciones que más he disfrutado haciendo. La producción me enganchó desde la primera escucha y ha sido muy emocionante ver cómo iba tomando forma. Grabar el videoclip con un equipo tan grande también ha sido una experiencia increíble: José entendió enseguida la idea que tenía en la cabeza", ha explicado la cantante.

La canción ha sido editada por Sony Music España y ha sido calificada de "puro pop" por Bay. La publicación de este tercer single es la continuación de los dos anteriores lanzamientos de la madrileña, 'Algún día' y 'Sin miedo a caer', también parte del mismo EP, con el que Olivia está presentando su debut.