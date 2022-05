La Orquesta y Coro Nacionales presentan su nueva temporada tras "unos años complicados para el sector"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro Nacionales de España ha presentado este miércoles su nueva temporada 2022/2023 tras "unos años complicados para el sector artístico y muy especialmente para las artes escénicas y la música en vivo", ha expresado el director general del INAEM, Joan Francesc Marco.

Según recoge el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en un comunicado, la nueva temporada se ha presentado durante un acto celebrado en el Auditorio Nacional de Música, que ha contado, además de con el director general del INAEM, con el director titular y artístico de la OCNE, David Afkham, con el director del Coro Nacional de España, Miguel Ángel García Cañamero, y con el director técnico de la OCNE, Félix Palomero.

En este sentido, Joan Francesc ha destacado en su intervención que se trata de "una muy buena noticia" poder presentar el programa esta nueva temporada "con plena normalidad". "Es la primera buena noticia de muchas, porque con esta rueda de prensa, iniciamos el periodo en el que las diferentes unidades artísticas del INAEM van a desvelar sus programaciones", ha anunciado.

Además, ha hecho referencia a "la altísima calidad" de los diferentes programas presentados, que concentran el talento de creadores, directores e intérpretes y que van a atraer a nuestro país una larga lista de artistas, muchos de ellos de origen español, aclamados y reconocidos en la escena internacional".

Igualmente, también ha reivindicado "el valor de una programación en la que, de una manera transversal, y en todos sus ciclos, convive la atención a la riqueza de patrimonio musical español con el apoyo y la promoción de la nueva creación musical española".

Por su parte, Félix Palomero ha mencionado que se trata de una temporada que supone "la materialización, por fin sin las limitaciones de la pandemia, de las líneas programáticas que las direcciones artística y técnica han marcado como líneas de acción".

Entre dichas líneas de acción, Palomero ha hecho referencia a la "convivencia del gran repertorio" con el patrimonio musical español y la nueva creación; la promoción de artistas españoles; una plataforma de presentación para los más jóvenes; y una "mayor y decidida movilidad", con presencia de la OCNE en toda España.

Sobre la temporada, han informado de que un total de 113 actuaciones compondrán la temporada 2022/2023, que será estructurada en ocho espacios de programación. En concreto, 22 programas triples que tendrán lugar en viernes, sábados y domingos, del ciclo sinfónico; tres programas del ciclo 'Descubre: Conozcamos los nombres'; 24 conciertos del ciclo 'Satélites'; los dos conciertos sinfónicos de la tercera edición del festival 'Focus'; las cinco actuaciones de los conciertos 'En Familia'; los 10 conciertos de las giras; tres conciertos extraordinarios y, finalmente, la actividad del Área Socioeducativa.

Asimismo, han detallado que la temporada se iniciará el próximo 23 de septiembre con la música del compositor húngaro György Ligeti, de quien se celebra el centenario en 2023 y cuya obra, "será una de las tres líneas temáticas que recorrerán los conciertos sinfónicos", han añadido.

Las otras dos líneas temáticas se basan en 'Orillas del Báltico', que según han dicho "pone en valor la rica cantera e importancia musical de la región", a través de obras de Chaikovski, Shostakovich, Kaija Saariaho o Arvo Pärt. Por último, 'Visiones de América', que incluye autores que "han marcado la identidad musical norteamericana, así como compositores europeos inspirados por ella", han apostillado.

Estas líneas temáticas, en palabras de David Afkham, "responden a conceptos estéticos, geográficos e históricos y ponen de manifiesto cómo la creación musical no está aislada de los movimientos y de las ideas artísticas y sociales, sino que precisamente estos movimientos y estas ideas son un estímulo para los compositores de todos los tiempos".

Según ha subrayado el INAEM, se ha prestado una "atención especial" a la presencia de mujeres creadoras y directoras. Entre las primeras han destacado a María Teresa Prieto, Lili Boulanger, Unsuk Chin, María Eugenia Luc o la ya mencionada Kaija Saariaho, en el ciclo sinfónico o Alicia Díaz de la Fuente, Marisa Manchado e Inés Badalo, en el ciclo Satélites. Igualmente, entre las directoras, han destacado a Alondra de la Parra, Anja Bihlmaier, Simone Young e Isabel Rubio.

CICLO SINFÓNICO

En cuanto al ciclo sinfónico, David Afkham dirigirá ocho de los programas de este ciclo, a la par que directores españoles como Juanjo Mena, Jaime Martín, Pablo Heras Casado, Josep Pons y Miguel Ángel García Cañamero, quienes se pondrán también al frente de la OCNE.

Entre los directores invitados el INAEM ha adjuntado que estarán Anja Bihlmaier, Alondra de la Parra, Vasili Petrenko, Thomas Adès, Simone Young, Ton Koopman y Leonidas Kavakos, que será artista invitado durante la temporada 2022/23, participando en los ciclos Sinfónico y Satélites en su doble faceta de violinista y director de orquesta.

Por otra parte, respecto a los solistas de esta temporada, se ha anunciado la presencia de la flautista Juana Guillem, miembro de la orquesta, además de los violinistas Anthony Marwood, Leticia Moreno, Janine Jansen y el ya mencionado Leonidas Kavakos, los violonchelistas Narek Hakhnazaryan y Alban Gerhardt, los pianistas Daniil Trifonov, Seong-Jin Cho y Bertrand Chamayou, el clarinetista Kari Kriikku, el Cuarteto Quiroga, así como algunas de las principales voces españolas e internacionales y varias agrupaciones corales de España.

INTERCAMBIO CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CATALUÑA

El INAEM también ha informado de que en 2023 se recupera el intercambio con la Orquestra Simfònica i Nacional de Catalunya, con presencia de esta agrupación en Madrid y que será dirigida por Juanjo Mena.

En el ámbito de la nueva creación española se ha trasladado que se estrenarán encargos realizados a María Eugenia Luc y Benet Casablancas, al tiempo que se estrenará 'The exterminating Angel Symphony' de Thomas Adès, coencargo con otras orquestas internacionales. Además, se presentará por primera vez en España el Concierto para piano y orquesta de Mason Bates, protagonizado por Daniil Trifonov.

CONTINUIDAD DE CICLOS

Varias propuestas iniciadas en las temporadas anteriores tienen su continuidad en la próxima: el ciclo 'Descubre* Conozcamos los nombres' permitirá disfrutar del talento de la nueva generación. Por otra parte, 'El Focus Festival' tendrá su tercera edición, de nuevo en colaboración con la Fundación Juan March, bajo el título 'La materia del sonido. Un diálogo musical entre Francia y España'.

Finalmente, los conciertos En Familia presentarán a la compañía de marionetas Per Poc, con 'Romeo y Julieta', de Sergei Prokofiev, a cargo del director asistente de la ONE, Luis Toro y un programa

diseñado por Ana Hernández-Sánchiz sobre la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorák, a cargo de uno de los músicos de la ONE con actividad como director de orquesta, Jordi Navarro.