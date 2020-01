Passenger anuncia conciertos en Barcelona y Madrid

Publicado 27/01/2020 16:39:36 CET

El cantante y compositor Mike Rosenberg, más conocido como Passenger, regresa a España en otoño de este año para dar dos conciertos el martes 13 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el miércoles 14 en La Riviera, en Madrid.

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir del viernes 31 de enero a las 10:00 horas, a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 30 euros (gastos de distribución no incluidos).

Rosenberg posee una larga carrera musical desde que en 2007 lanzara, apoyado por su banda, su primer trabajo discográfico titulado 'Wicked Man's Rest'. Poco después decidió iniciar su andadura en solitario, en la que siguió cantando y componiendo y durante la que dedicó algún tiempo a tocar por las calles.

Con la llegada de su single 'Let Her Go' su carrera dio un vuelco extraordinario que le llevó a girar durante más de dos años por todo el mundo, además de conseguir un premio Ivor Novello y más de dos mil millones de reproducciones en YouTube.

Tras su última visita a nuestro país, en la que trajo como novedad las canciones de su anterior álbum, 'Runaway', Passenger llegará a España el próximo otoño presentando su nuevo trabajo, 'Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing At All', que vio la luz en 2019 y cuyos beneficios van a favor de Shelter UK.