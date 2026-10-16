Pastora repasa 25 años de carrera y pone Madrid a bailar 'buscando follón'

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Pastora, liderada por la inconfundible voz de Dolo Beltrán, acompañada del músico y compositor Caïm Riba, ha vuelto a sonar este viernes 16 de octubre en Madrid, en una noche en la que han demostrado que, un cuarto de siglo después, siguen haciendo vibrar a sus incondicionales 'buscando follón', como dice la letra de una de sus icónicas canciones, 'Lola'.

El concierto --celebrado en la Sala Uñas Chung Lee-- ha sido todo un viaje nostálgico y electrizante por una carrera repleta de poesía urbana, en una fiesta de pop electrónico que representaba una segunda oportunidad para quienes no pudieron disfrutar de la actuación del grupo en la capital el pasado mes de mayo, dentro de la programación de Sound Isidro.

Así, durante más de hora y media, Pastora ha repasado los grandes éxitos de su carrera, iniciada en 2003 con la irrupción de su álbum debut homónimo. El grupo, en cuyo origen también participó Pauet Riba al frente del diseño visual y las proyecciones psicodélicas, dejó una huella profunda en la música española gracias a su fusión de sensibilidad pop, letras cotidianas y electrónica, que han vuelto a emocionar al público asistente.

Durante el concierto, no han faltado himnos generacionales como la mítica 'Lola', con la que han hecho bailar a toda la sala. De aquel primer trabajo (Pastora), también han rescatado otros clásicos de sus inicios como un emocionante 'Tengo' en versión acústica --disfrutando de la cercanía del público que no pueden ofrecer los grandes estadios--, 'Lunes' o la hipnótica 'Runner'.

El repertorio en directo ha incluido otros éxitos imprescindibles como 'Desolado', 'Invasión', 'Mirona', 'Mundo interior' o 'Día tonto' (pertenecientes todos ellos al disco 'La vida moderna', que constató su evolución en 2005), sin olvidar 'Grandes despedidas', '1.000 kilómetros', 'Cuánta vida', 'Decibelios' o 'Cósmica', con la que han iniciado el concierto y que pertenen a su aclamado álbum 'Circuitos de lujo', de 2008.

A estos temas se han sumado 'Una altra galàxia', single del álbum homónimo y que supuso su reinvención en 2012, su único álbum de estudio cantado íntegramente en catalán y que fue el último disco original de los barceloneses, que han finalizado el concierto de esta noche al grito de "¡Qué suba, qué suba!", parte de la letra de 'Una mañana', coreada al unísono por los asistentes.

Esta actuación en Madrid forma parte de una gira conmemorativa de la formación que arrancó el pasado 10 de abril en el Auditori de Girona (Festival Strenes) y que culminará el próximo 10 de diciembre en la sala Apolo de Barcelona.

Coincidiendo con este regreso, Pastora ha lanzado un álbum especial recopilatorio que, con el título, '25 años buscando follón', revisita sus composiciones más emblemáticas junto a grandes nombres de la escena musical española, como Santi Balmes (vocalista de Love of Lesbian), quien colabora en la reinterpretación de "Cósmica".

El concierto de esta noche pone de manifiesto que Pastora ha dejado un legado singular en la música independiente española y un recuerdo imborrable. Tras 25 años de historia, este regreso (que puede no sea puntual, como refleja el tema inédito presentado este viernes, 'Donde') reafirma la vigencia de una propuesta imprescindible que continúa invitando a bailar, con un guiño a las salas pequeñas, donde la música siempre logra emocionar.