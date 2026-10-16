La pianista María Parra recibe dos medallas de oro y una de plata en los LIT Music Awards 2026

Luna Wagner y su madre María Parra. - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PESS) -

La pianista, compositora y productora española ha recibido dos medallas de oro y una de plata en los LIT Music Awards 2026 por su disco 'Transition' y ha presentado su candidatura a consideración de los Grammy con este disco y 'Corazón Abierto'. Su álbum, publicado en mayo bajo el sello Warner Music Spain/Warner Classics, acaba de recibir oro a Best Instrumental Concept y Best Ambient Album, y plata a Best Instrumental Album.

Esta trayectoria se proyecta también en la campaña 'For Your Consideration' para los Grammy, con 'Transition' en la categoría de 'Best New Age/Ambient/Chant Album' y' Corazón Abierto' en las de 'Best Instrumental Composition' y 'Best Arrangement, Instrumental or A Cappella'.

Como extensión de este universo creativo, el pasado 9 de octubre publicó 'Open Heart', una transformación vocal hacia un pop alternativo/indie de su composición original para piano solo, 'Corazón Abierto', junto a su hija Luna Wagner, que debuta discográficamente con esta colaboración.

Con estos hitos, María Parra continúa desarrollando una propuesta que trasciende las etiquetas de género y explora las posibilidades expresivas del piano y la composición contemporánea en diálogo con el lenguaje audiovisual.