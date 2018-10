Radiohead guardan un minuto de silencio al volver a Toronto, donde murió su técnico de batería por desplome de escenario

Actualizado 20/07/2018 12:10:19 CET

MADRID, 20 Jul. (EDIZIONES) -

Radiohead volvieron en la noche de este jueves 19 de julio a Toronto por primera vez desde que en 2012 allí muriera su técnico de batería, Scott Johnson, al desplomarse el escenario durante los ensayos previos a la actuación de la banda británica.

Durante su actuación de regreso a la ciudad canadiense, el vocalista Thom Yorke detuvo la música recordó a Johnson: "Queríamos hacer un concierto en Toronto y el escenario se desplomó matando a uno de nuestros amigos. Las personas que deberían rendir cuentas aún no son responsables en su ciudad. El silencio es ensordecedor".

Acto seguido, Yorke y el resto de los miembros de Radiohead guardaron un minuto de silencio respetado por la gran mayoría de los asistentes, aunque no faltan los habituales que aprovechan para gritar consignas diversas. "We love you!" fue una de ellas.

El pasado septiembre el juzgado decidió mantener los cargos contra Live Nation y otras partes implicadas en la muerte de Johnson. Los miembros de Radiohead y su equipo, lejos de olvidarse de la cuestión, siguen reclamando justicia.

El batería del grupo, Philip Selway, ha dicho este miércoles a la BBC: "El caso judicial se rompió por un tecnicismo, así que no ha habido respuestas reales. Sin las respuestas no podemos asegurar que un accidente como este ocurra de nuevo".