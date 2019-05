Radiohead planea hacer "algo realmente genial" con material de sus discos Kid A y Amnesiac

Actualizado 09/05/2019 13:03:25 CET

MADRID, 9 May. (EDIZIONES) -

El líder de Radiohead, Thom Yorke, ha revelado que los próximos planes de la banda pasan por revisitar sus discos Kid A (2000) y Amnesiac (2001).

Yorke ha hablado con Complex sobre su reciente trabajo de corte clásico y acerca de sus planes de futuro como solista, al tiempo que aseguró que Radiohead se reunirán de forma "natural" cuando llegue el momento.

"Tenemos cincuenta años ahora, la mayoría de nosotros, así que estas cosas tienen que sentirse de manera natural. No lo hemos programado, esto y aquello. Yo realmente añoro hacer conciertos. Sentí que llegamos a un lugar realmente bueno cuando hicimos Glastonbury y luego giramos por Sudamérica", ha planteado el músico inglés.

Manteniendo la mirada en el pasado, llega Yorke a confesar que recientemente ha encontrado material archivado de los años de Kid A y Amnesiac y que ha estado revisitándolo.

"He estado con los otros escudriñando el material de Kid A y Amnesiac", confiesa, para añadir: "Estábamos todos un poco locos al final de aquel período. Pasamos por toda la locura de OK Computer y me puse catatónico".

Y aún prosigue: "Entonces trabajamos realmente duro por un año y medio sin apenas descansos y fue verdaderamente intenso. No sabíamos que puñetas estábamos haciendo y yo rechazaba ensayar nada. Imagina, si puedes, el caos".

En este punto, desvela Thom Yorke que recientemente ha encontrado una "caja llena de faxes" que él intercambiaba entonces con el artista visual Stanley Donwood hablando sobre el 'artwork' de los discos. "Y son hilarantes", ha confesado.

"Tengo todo ese material, páginas y páginas y fotocopias, que yo sencillamente dejé tiradas por los estudios. Nigel (Godrich, el productor) los recogió y pensó 'mejor vamos a guardar esto'. Yo estaba demasiado enfocado y al mismo tiempo enfadado, confuso y paranoico", ha relatado, para luego mirar al futuro: "Vamos a hacer algo realmente genial con todo ese material".