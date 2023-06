Rammstein se da un baño de masas en España en medio de la polémica por las acusaciones al cantante de delitos sexuales

780561.1.260.149.20230623201430 La Policía observa la llegada de los fans al concierto del grupo Rammstein en el estadio Civitas Metropolitano. - Diego Radamés - Europa Press

Miles de fans acuden al Civitas Metropolitano, con colas horas antes del concierto: "Ojalá todo quede en habladurías"



Rammnstein ha acudido este viernes 23 de junio al Civitas Metropolitano de Madrid y se ha dado un baño de masas en la que supone la única parada en España en su tercera gira europea de estadios para 2023, con un público fiel que ha respaldado al cantante de la banda, a pesar de la polémica surgida en las últimas semanas por acusaciones de delitos sexuales.

Fue el año pasado cuando se anunció esta única fecha en España de una gira que ha llevado a la banda alemana por diversas ciudades del continente y que aún cuenta con varias paradas --la siguiente, en el Estadio Da Luz de Lisboa el próximo lunes--. Desde entonces, la imagen pública del grupo se ha resentido por las citadas acusaciones.

La Fiscalía de Berlín abrió la semana pasada una investigación a Till Lindemann por presuntos delitos sexuales. Varias mujeres aseguran que fueron seleccionadas previamente y se les preguntó se querían acudir a la fiesta posterior a uno de sus conciertos.

En esa fiesta, según la descripción de testigos, se realizaron actos sexuales y también se describen casos de violencia y abuso. Algunas de ellas señalan que se les ofreció alcohol y drogas sin pregúntar por su edad.

La polémica no ha influido en los fans españoles del cantante que han ido llegando en un incesante goteo al Civitas Metropolitano. Las puertas se han abierto a las 18.00 horas de la tarde --una hora más tarde arrancaban motores los teloneros Duo Abélard--, con algunos adelantados que esperaban ya en las inmediaciones del estadio y han formado amplias filas.

Los alrededores se han llenado de camisetas de la banda y mensajes de apoyo a Lindemann, quien ha recibido el respaldo de muchas y muchos de sus fans. La mayoría de los asistentes preguntados por Europa Press durante la espera de las colas han rechazado las acusaciones sobre la polémica existente del cantante.

HABLAN LOS FANS: "NO CREO QUE SEA CIERTO"

Es el caso de un fan que prefiere quedarse en el anonimato y que sigue el grupo desde 1988, quien ha manifestado no creer en esas acusaciones. "No creo que sean ciertas. Evidentemente, tienen una persona que busca a chicas para hacer fiestas, pero de ahí a lo otro, no", ha añadido.

Aún así, ha afirmado que le "mosquea un poco" la polémica y piensa que "si se demuestra que es culpable" le condicionaría. Misma postura de David, que ha acudido al concierto con su hija Victoria, y que ha explicado que este caso no les ha "afectado" y siguen viniendo a los conciertos "con la misma ilusión".

Por su parte, Israel, otro fan desde el inicio de la banda, ha mostrado su deseo de que "todo se quede en habladurías". En cuanto a las cancelaciones de los conciertos, Berta y su hija Vanesa no lo ven probable y "seguramente no pase". "Y si sucede, será por alguna razón y tendrá sentido".

Sin embargo, un grupo de seguidores de la banda están "seguros" de que se cancelarán algunas giras, pero afirman que "se debería de hacer un seguimiento exhaustivo para saber si es verdad o no y que no afecte a la banda". En este sentido, cinco amigos que se han juntado pero esta ocasión han reconocido que tenían "dudas" de que el concierto que se celebra este viernes se cancelase.

PRECIOS DE MÁS DE 100 EUROS

Tampoco parece que el precio de las entradas --de 92 a 150 euros para las de pista y de 54 a 129 euros para las de asiento reservado en grada-- haya supuesto un obstáculo a quienes se han acercado a escuchar algunos de los grandes éxitos del grupo de metal llenando gran parte del graderío --el aforo máximo para conciertos se acerca a las 55.000 localidades--.

Rammnstein no ha renunciado en esta gira a algunos de sus títulos más emblemáticos, que suenan en directo con la habitual contundencia a la que acostumbra la banda en sus espectáculos: desde el tema homónimo 'Rammsnteim' a 'Du hast', pasando por 'Ich will'. No obstante, también hay espacio para las grabaciones de su último álbum de estudio, 'Zeit', como 'Giftig' o 'Angst'.