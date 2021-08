La rapera Doja Cat, elegida presentadora para los MTV Music Awars 2021 que tendrán lugar el 12 de septiembre

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El canal de televisión estadounidense MTV ha anunciado este jueves que la presentadora de los VMAs, que se celebrarán el domingo 12 de septiembre, será la rapera, cantante, compositora y productora Doja Cat, que vuelve a participar en estos premios tras el éxito de la pasada edición en la que consiguió el galardón a "mejor artista revelación".

Según ha informado la MTV a través de un comunicado, el acto, que se celebrará en el Barclays Center de Nueva York, podrá seguirse en directo y, en exclusiva, en el canal MTV España la madrugada del 12 al 13 de septiembre a las 02.00 horas, después del pre-show que comenzará a las 00.30 horas.

Así, Doja Cat, "la súper estrella internacional", será la presentadora de esta edición que ya triunfó el pasado año protagonizando un momento épico con su 'mash-up' de 'Say So' y 'Like That' y siendo premiada con el galardón a "Mejor artista revelación".

Además, la artista estadounidense, cuya actuación también ha sido confirmada, está nominada en cinco categorías incluyendo "Mejor video del año" y "Artista del año".

MÚLTIPLES ARTISTAS NOMINADOS DE TALLA INTERNACIONAL

En este sentido, según ha informado MTV, los VMAs contarán con las actuaciones de Camila Cabello, Lil Nas X, LORDE, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Twenty One Pilots, y Chlöe, entre otros.

Respecto a las nominaciones de los premios, Justin Bieber y Megan Thee Stallion son los lideres de este año con 7 y 6 nominaciones respectivamente, seguidos muy de cerca por Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X y Olivia Rodrigo, con 5 nominaciones cada uno.

Al respecto, han explicado que los fans podrán votar por sus artistas favoritos en 14 categorías sin distinción de género hasta el viernes 3 de septiembre a través de la página web vma.mtv.com. Con excepción de la categoría a "Mejor Artista Revelación", que es presentada por Facebook, y que permanecerá activa hasta el espectáculo del domingo 12 de septiembre.

Asimismo, han anunciado que la banda de rock Foo Fighters recibirá el premio "Icono Global" (Global Icon) y también actuará en lo que será su regreso al escenario de los premios tras su debut en 2017. El grupo, que cuenta con una larga historia vinculada a MTV, está nominado en tres categorías: "Mejor video rock", "Mejor coreografía" y "Mejor fotografía".

MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19

Desde la MTV han determinado que "la salud y la seguridad de los artistas, los fans, el personal y los partners siguen siendo la prioridad número uno", y que tanto MTV y como el Barclays Center "están trabajando estrechamente con los funcionarios estatales y locales para implementar las mejores prácticas con el fin de reunir de forma segura a los fans de la música de todo el mundo".

Además, la cadena ha informado de que está colaborando con la organización sin ánimo de lucro '9/11 Day', que inició y dirige el Día Nacional del Servicio y el Recuerdo (National Day of Service and Remembrance), con el objetivo de realizar "una serie de actividades" que promuevan "la concienciación y la acción positiva en conmemoración del 20º aniversario del 11-S", y que se efectuarán durante la semana previa a los VMAs.

Los VMAs se emitirán en más de 175 países y territorios, "llegando a casi 400 millones de hogares y en casi 30 idiomas diferentes". Igualmente, la cadena ha indicado que "habrá más detalles sobre los VMAs y las actuaciones" y que se darán a conocer próximamente.