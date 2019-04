Rayden: "Cada día que pasa los festivales se están acercando peligrosamente más a los zoológicos"

Actualizado 16/04/2019 17:38:08 CET

MADRID, 16 Abr. (EDIZIONES) -

Rayden ha publicado este martes un mensaje en Instagram en el que asegura que "algo" no le "cuadra" con el público del festival de Coachella, celebrado este fin de semana en California y famoso por la cantidad de celebridades e influencers que asisten cada año.

"Veo titulares de todos los artistas diciendo que lo están reventando y luego al ver vídeos de sus actuaciones observo a un público que se mueve menos que los dientes de arriba... Esto no habla de su calidad o puesta en escena de los artistazos o artistazas sino del público", apunta en el mensaje recogido por Europa Press.

Y aún añade: "Cada día que pasa los festivales se están acercando peligrosamente más a los zoológicos donde el público, más allá de abrazar la música en vivo y/o vivir una experiencia que recordará de por vida, solo quiere su foto o vídeo de 15 segundos con nosotros para 'dejarse ver', 'denotar un status' o 'demostrar que el también está en la tendencia'".

Ante este panorama, asegura el músico madrileño que ve festivales de música "llenos de gente que su trabajo es influenciar (a quien se deja pero eso ya es otra historia), personas con cientos de miles de seguidores o incluso millones mostrando que la única forma cool de concebir la música en vivo es tenerla de fondo como complemento en sus encuentros sociales y de su ropa". "Algo que combine con su Look, su mood y su #", apostilla.

Por eso, afirma Rayden que "el verdadero drama debería ser no poder escuchar bien tu canción favorita porque el de delante esté hablando y no que veas a alguien con el mismo conjunto que tú". Y prosigue: "El verdadero drama debería ser no poder mirar a los ojos de la persona con la que has venido a dejarte la voz cantando esa canción que habla de vosotros y no que alguien te joda la autofoto dando la espalda al escenario".

Para Rayden, "los festivales sirven para conocer grupos nuevos, nuevas voces de cantantes increíbles, dar otra dimensión a tus canciones favoritas", por lo que tiene una petición ahora que acaba de empezar la temporada de festivales: "Deja de oír, empieza a escuchar y que sean las canciones las que hablen e influencien".