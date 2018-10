REM regresa a sus raíces rockeras con el disco 'Accelerate', que sale mañana a la venta

Actualizado 31/03/2008 22:26:21 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras más de 25 años de carrera musical y trece álbumes, R.E.M. regresa al panorama musical con 'Accelerate' (Warner), en el que el trío estadounidense vuelve a sus raíces y recupera su lado más rockero. El disco, que sale a la venta mañana, fue grabado en Vancouver (Canadá), Dublín (Irlanda) y Athens (Georgia, EEUU), cuartel general de la banda, la pasada primavera.

La popular banda de rock incluye en este nuevo trabajo 11 canciones que suenan en un total de 34 minutos, con títulos como 'Living Well Is the Best Revenge', 'Supernatural Superserious', 'I'm Gonna DJ', 'Man-Sized Wreath', 'Houston' o 'Mr. Richards'. "Queríamos hacer algo totalmente rápido e inmediato", afirma la banda, integrada por el cantante Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck y el bajista Mike Mills.

Siguiendo la recomendación del guitarrista de U2, 'the Edge', R.E.M. empezó a trabajar por primera vez con el coproductor Jacknife Lee. En muchos aspectos, este disco supone "una ruptura" con sus álbumes más recientes, 'Up' (1998), 'Reveal' (2001) y 'Around the Sun' (2004).

'Accelerate' reúne todo el "canon" de la banda, desde aquel single de 1981, 'Radio Free Europe', sirviendo a la vez como una síntesis de su carrera y como un nuevo comienzo, con la canción, 'Sing For the Submarine', que incluso cita trabajos anteriores. Para Stipe todo esto tiene que ver con su deseo de que este álbum "haga realidad viejos sueños".