Revolver lanza el próximo 12 de abril su nuevo disco 'Playlist' y anuncia gira para 2024

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Revolver ha anunciado que el próximo 12 de abril publicará su decimotercer disco de estudio, 'Playlist', con una recopilación de versiones llevadas a su terreno, y nueva gira para 2024.

"Es un disco de versiones, cierto; pero no de la gente que hizo que me dedicase a esto (que para eso ya está 'Adictos a la Euforia'), sino de los que hacen que me siga mereciendo la pena hacerlo más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas", ha explicado el cantante Carlos Goñi.

El artista ha señalado que a lo largo de estos años ha grabado y tocado muchas canciones escritas por otros, "pero este proyecto había de ser distinto, más concreto, más específico".

"Quería que fuesen escritas en español, y con esto me refiero a cualquier otro maravilloso idioma, aparte del castellano, de los que se hablan en este país. También valían las escritas fuera de él", ha dicho.

Para el cantante, la selección de canciones del nuevo disco "ha sido un poema". "Pero como me dijo un señor que sabía mucho hace muchos años, lo de las canciones es una cuestión de piel. Y punto", ha sentenciado.

"No he querido irme muy lejos en el tiempo con el asunto del repertorio, ya habrá ocasión (si me lo pide el cuerpo) de remitirme a otras décadas anteriores igual de maravillosas en la cosecha de canciones, pero no era ahora cuando tocaba; especialmente después de mi último álbum (también me gusta este nombre). Así que aquí va este ramillete de temas maravillosos que me emocionan y erizan la piel hasta desear haberlos escrito yo", ha añadido.

La otra noticia anunciada por el grupo es que habrá gira de presentación de 'Playlist' que se iniciará en mayo tras la publicación del disco y se extenderá hasta 2025, pasando por ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla, Gijón, Vigo y Avilés, entre otras. Las entradas se pondrán a la venta en el mes de enero en 'www.gruporevolver.es'.