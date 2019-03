Rosalía anuncia gira norteamericana con conciertos en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Toronto

Actualizado 19/03/2019 16:36:06 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rosalía anuncia este martes una gira nortemaricana de cuatro conciertos propios en los que, dejando al margen su presencia en festivales, actuará por primera vez en solitario.

Las citas serán en Los Ángeles (17 de abril, The Mayan), San Francisco (22 de abril, The Regency Ballroom), Nueva York (30 de abril, Webster Hall) y Toronto (2 de mayo, The Rebel).

La artista catalana volverá a los escenarios este 29 de marzo en el Lollapalooza de Buenos Aires (Argentina), una franquicia festivalera con la que repetirá dos días después en Santiago de Chile.

Además, estará presente en otros festivales estadounidense como Coachella o Something in the Water, mientras que en Europa actuará también en el británico Glastonbury, el danés Roskilde o el belga Rock Werchter, entre otros.

Su presencia en España para seguir presentando su exitoso segundo álbum, El Mal Querer, estará enmarcada también en festivales como O Son Do Camiño, Primavera Sound, Bilbao BBK Live o Doctor Music Festival. Todas sus fechas confirmadas para 2019 están en www.rosalia.com.