Rosana canta en las calles de Venezuela junto a Juan Guaidó

Actualizado 18/03/2019 15:23:44 CET

MADRID, 18 Mar. (EDIZIONES) -

Rosana Arbelo ha decidido apoyar al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidao, como ella mejor sabe, es decir, cantando. Y lo ha hecho este domingo en las calles de La Guaira, en el estado de Vargas del país americano.

"No espero visita, así que no vayas, que pa' ti no estoy", entonó a la guitarra la cantautora canaria rodeada por un nutrido grupo de curiosos y de periodistas, así como por Guaidó, quien apostilló: "Para los malos no estamos, para los buenos sí".

Rosana, de visita en Venezuela, se reunió con Guaidó, cuyo padre reside en Tenerife. Y caminaron entre la gente cantando canciones populares de su repertorio como Pa ti no estoy o Sin miedo, repartiendo sonrisas y recibiendo aplausos.