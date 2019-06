Sandra Delaporte: "El trap es un género que ya huele un poco, está de capa caída"

Publicado 04/06/2019 12:29:31 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sandra Delaporte, una de los integrantes del dúo de electrónica Delaporte que actuará este próximo 8 de junio en la Malvasía Volcánica Weekend del festival Sonidos Líquidos, cree que el trap es un género que debería evolucionar porque "ya huele un poco y está de capa caída".

"El trap ha llegado a un punto en el que cada vez que sacan un tema de este estilo, pienso 'ok, di algo que no sepa'. O te reinventas y haces algo nuevo o más divertido, o todo termina sonando muy impersonal o muy parecido. Si no cambia, llegará a un punto en el que morirá", ha señalado en una entrevista con Europa Press la artista.

No obstante, Delaporte reconoce el "bien" que ha hecho la música urbana a la electrónica para que "empiece a asentarse y consolidarse" en España. "Gracias al trap, la gente se ha acosumbrado a sonidos muy electrónicos y eso hay que reconocerlo", ha añadido.

Delaporte, cuya formación completa Sergio Salvi, ha lanzado recientemente su primer álbum, 'Como anoche', tras dos EPS en los que ha mostrado un repertorio de sonidos electrónicos desde el house hasta el funk. No obstante, muchos seguidores han llegado a la banda gracias a su tema 'Un jardín', que ha servido de cabecera para el programa 'Fama'.

"La televisión tiene cosas positivas y negativas, pero es una exposición enorme que siempre viene bien. Es la manera más sencilla de llegar a un público masivo sin esfuerzo: es verdad que te pueden poner una etiqueta --y esa es la parta mala--, pero también está cómo lo juegas tú", ha señalado la cantante, quien además ha adelantado que otro tema nuevo formará parte de la campaña de verano de unos grandes almacenes.

Sandra Delaporte ejerció de 'songwriter' para Lola Índigo, la cantante salida de 'Operación triunfo'. La integrante del dúo electrónico cree que este tipo de programas ayudan a la música y "a un montón de gente que ahora está creando buenas canciones". Sin embargo, no se ha visto nunca como una potencial participante ni como "su camino" en la música. "Me gusta más hacer las cosas de una manera orgánica, más despacio y que dure muchísimos años y eche raíces", ha añdido.

Además de en el Festival Sonidos Líquidos --celebrado en La Gería, una isla que es Reserva de la Biosfera desde hace 25 años--, Delaporte tiene numerosos festivales comprometidos para este año, una muestra de que "el proyecto se está consolidando". "Lo más importante es que la gente compre tus entradas, no si eres influencer o tienes muchos 'likes'", ha defendido.

UN AMOR "MENOS ROMÁNTICO"

La portada de 'Como anoche' muestra a una ninfa en un fondo oscuro que, "más que una reivindicación feminista, es una representación de un amor sin control". "Las ninfas son seres mitológicos que se dedicaban a bailar y amar porque sí, y ese símbolo me inspiraba mucho. Hay que reivindicar un amor menos dramático, menos impostado y romántico, sin tantos dramas ni control", ha asegurado.

Delaporte, que escribe e interpreta letras tanto como está en el lado de producción y composición, reconoce que ha vivido "machismo" en el mundo de la música, "como en muchos otros ámbitos de la vida". "A veces me pongo a contar el número de chicas y chicos que hay en un festival de parte de la industria y me he encontrado siendo la única chica. Son cosas que llaman la atención y espero que esto cambie", ha concluido.