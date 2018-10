Santiago Auserón presenta su proyecto Vagamundo con el espíritu de "acercar la música culta al repertorio popular"

Actualizado 23/10/2018 18:24:23 CET

El músico, compositor y filósofo Santiago Auserón ha presentado su nuevo disco 'Vagamundo' (La Huella Sonora, 2018) grabado junto con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia como un "acercamiento entre la música culta y el repertorio popular".

En rueda de prensa en Madrid este martes 23 de octubre, Auserón ha reconocido que tenía miedo de "caer en el pop orquestado que dulcifica y lima asperezas". "Como aficionado a la música clásica y también a la contemporánea lo que propuse es hacer con mi reportorio algo que tenga valor creativo en sí mismo y que las canciones planteen un reto artístico", ha afirmado.

Así, el proyecto reúne doce temas de su etapa como Juan Perro y cuenta con la dirección de Ricardo Casero y los arreglos de Amparo Edo.

El músico ha confesado que no tenía intención de adentrarse en un proyecto así ya que "hubiera sido demasiado pretencioso". "Formalmente tengo espíritu de clásico, me gustan las formas pulidas y bien estructuradas, y desde el punto de vista emocional soy un romántico, me gustan las formas que tengan tormenta y pasión", ha aclarado. De este modo, 'Vagamundo' se presenta como un equilibrio entre ambas visiones.

Auserón también ha destacado la implicación de los integrantes de la orquesta y su escucha atenta de todas las músicas de su entorno. "Están al loro de todo", ha indicado. No obstante ha admitido que la primera vez que cantó con ellos se sintió "debilucho", ya que él se formó en otra tradición musical.

Por ello, ha calificado de "suerte" que te llame una orquesta y "tener energías para afrontarlo", aunque ha reconocido que primero quiso valorar su "disponibilidad física y mental" para hacer frente a un aprendizaje. "No puedo entregar nada que no esté elaborado, tengo el listón muy alto", ha apostillado.

Por su parte, el gerente de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Alberto Garre, ha indicado que "los músicos aprenden de una figura como Santiago Auserón y él se emociona con los arreglos" y ha destacado que "la mal llamada música clásica" es una etiqueta a evitar. La orquesta sinfónica no hace música clásica, "hace música y es el instrumento más potente", ha aseverado.

REFERENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

En cuanto a sus referencias para abordar la sonoridad del disco, Santiago Auserón ha citado a músicos como George Gershwin, Kurt Weill, Leonard Bernstein, Henry Mancini o Ennio Morricone, como "ejemplos de aplicación a la música popular de un conocimiento que viene de la academia culta".

"Todo el repertorio ha sido tratado como una música para cine de una película no proyectada, solo se ve a través de la escucha", ha precisado.

En ese terreno, según Auserón, 'Vagamundo' aspira a aportar un "pasito más" que ilumine el camino. "Podemos arriesgar. Es posible que con el tiempo este disco, aparte de un proyecto de Santiago Auserón, venga marcado por una generación de músicos clásicos que puso una impronta en la música popular", ha concluido.