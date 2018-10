Screams on Sunday presentan (muy potente) nuevo single y videoclip: Tired and Sick

Actualizado 28/02/2018 13:28:45 CET

MADRID, 28 Feb. (EDIZIONES) -

Screams on Sunday valoran pasárselo bien y compartir música. Por eso este miércoles estamos de celebración al poder estrenar en Europa Press su potente nuevo single y videoclip, Tired and Sick.

Su estilo musical funde rock alternativo con pop-rock, completando su sonido con claras tendencias al hardxcore y pop-punk. En la formación cabe destacar, por su estética -el pelo siempre de colores- y su movilidad en el escenario, a su magnética cantante, Patty.

Se trata de una versión madrileña de Taylor Momsem de The Pretty Reckless, influenciada claramente por formaciones como Bleached, Paramore, Hole, No Doubt, Halestorm, Red Hot Chili Peppers, Letters From The Fire, Alanis Morissette o Garbage. Junto a ella, Dani (guitarra), Alberto (bajo) y Pepe (batería).

Screams on Sunday nacieron en 2013 y ya han participado en eventos multitudinarios como Festeen (en Matadero Madrid), Rock & Roll Marathon de Madrid o el Festival Pro Weekend en Castellón. Por supuesto, que antes de esto, salas madrileñas como Moby Dick, Siroco, Thundercat, La Cocina Rock Bar o Silikona han programado sus conciertos. Incluso han viajado a Inglaterra -donde han grabado sus últimas composiciones- aprovechando para actuar en salas como The Duke o The Birds Nest.

En un momento de claro crecimiento, el grupo presenta nuevo single, que pasamos a ver a continuación, no sin antes repasar las fechas de sus próximos conciertos por todo el país (info en www.screamsonsunday.com).

29 Marzo. Sala Long Play. Málaga

31 Marzo. Sala Artsenal. Málaga

14 Marzo. Sala Nazca. Madrid

20 Abril. La Fábrica de Chocolate. Vigo

12 Mayo. Festival Arrockyo, Arroyomolinos. Madrid

06 y 07 Julio. Avirock Festival, Getafe. Madrid

13 y 14 Julio. Festival A Pico y Pala. Córdoba