Second: "Somos unos inexpertos perennes, siempre en constante evolución y aprendizaje"

SECOND - Archivo

Actualizado 04/12/2018 13:16:43 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Han pasado 21 años desde su formación y Second siguen siendo una de las bandas más fiables de la escena independiente española. Ultrafondistas ajenos al desaliento, los murcianos regresan con su octavo álbum, Anillos y raíces, para jolgorio de su petrea base de fans. Que puede no ser la más numerosa, pero muestra a la mínima una fidelidad fuera de toda duda.

"La longevidad de Second reside en no compararnos con nada ni con nadie, sino en seguir nuestro camino con mucha paciencia", apunta a Europa Press el vocalista Sean Frutos, quien añade: "No es nada fácil aguantar tanto tiempo en la música, pero nosotros seguimos nuestro camino sin fijarnos en lo que hay a los lados. Y disfrutamos, nos emocionamos y mantenemos la capacidad para sorprendernos a nosotros mismos".

En esta línea, recalca el cantante que están recibiendo "buen feedback y palabras bonitas" por su nuevo lanzamiento, al tiempo que insiste en la idea de que la única clave para mantener la frescura y la ilusión es disfrutar del camino: "Somos un grupo que nunca cree que lo sabe todo. Somos unos inexpertos perennes, estamos siempre en constante evolución y aprendizaje".

Como novedad para acometer este octavo disco, el ahora cuarteto murciano decidió parar por un tiempo, algo que no habían hecho en los últimos trece años, siempre encadenando lanzamientos con conciertos. "Era una necesidad para coger fuerza", concede el guitarrista Jorge Guirao, quien además relata que se fueron a un retiro a una casa de campo todos juntos durante dos meses.

"Volvimos a escuchar música, hablar solo de cosas creativas, alejados del mundanal ruido. Y nos salieron casi cuarenta canciones", apostilla Jorge antes de que Sean vuelva a tomar la palabra para bromear sobre eso de dos meses juntos compartiendo techo y cama: "En realidad dos meses no son nada, llevamos 21 años. Estamos muy acostumbrados a vernos las caras y nos llevamos muy bien".

Y aún prosigue el vocalista reflexionando: "Que nadie diga que Second se ha vuelto un grupo estancado. Pretendíamos con este parón bajar de nuevo al infierno después de haber cerrado la anterior etapa muy arriba tocando en Murcia con entradas agotadas acompañados por la orquesta sinfónica. Queríamos saber qué somos, qué queremos hacer, por qué estamos aquí. En la casa bebimos vino, escuchamos canciones y nos pusimos manos a la obra".

La marcha en este tiempo del guitarrista y teclista Javi Vox ha servido, aparte de para marcar un punto de inflexión, para unir "un poco más" a los otros cuatro, tal y como asegura el bajista Nando Robles mientras asiente el batería Fran Guirao. "Al vernos en un nuevo contexto apostamos por tener más comunicación entre nosotros", resume el bajista.

FRESCURA MELANCÓLICA

En este contexto se puso Second a componer un nuevo disco que, finalmente, tiene señas de identidad como la "frescura envuelta en melancolía, siempre con esa tristeza alegre" tan característica, según remarca Sean. "Hay canciones profundas y otras que también son de celebrar la vida. Al final lo compusimos en una especie de taller psicológico y creativo", añade.

En la vertiente vitalista destaca el primer single, Mira a la gente, que apuesta por romper la incomunicación en estos tiempos en ocasiones no demasiado optimistas. "Está todo el mundo muy mosqueado, con una especie de pensamiento negativo general. Por eso creo que tenemos que intentar ver lo positivo de las personas. No de todas, pero sí de los que te puedan aportar cosas. Más vale que tengamos un mensaje positivo en la cabeza y hagamos cosas por el bien común", subraya Sean.

Coinciden los cuatro en esta idea, al tiempo que el vocalista señala que para él en parituclar es un "reto contar historias de manera diferente". Y añade: "Cuando me enfrento a las temáticas es complicado. Lo que hago es inventarme historias que en realidad son cotidianas y cercanas y nos pueden ocurrir a todos".

A nivel musical también hay esfuerzo, tal y como asevera Jorge, quien resalta "muchos cambios con los sintetizadores". "También he metido algún piano. He experimentado bastante. Quería incluir trombón y trompeta y lo hemos hecho. Hemos disfrutado mucho, nos hemos vuelto locos retorciendo las canciones", explica.

PLANES DE FUTURO

Los planes del grupo pasan este mes de diciembre por preparar su regreso a los escenarios con un doblete de conciertos los días 11 y 12 de enero en la Sala Rem de Murcia. Luego será ya turno para Madrid (26 de enero, Teatro Circo Price, Inverfest), así como para Zaragoza (1 de febrero, Las Armas) y Valencia (2 de febrero Sala Moon).

Tras ese arranque, mucho más: Barcelona (8 de febrero, Apolo 2), Córdoba (22 de febrero, Hangar) y Sevilla (23 de febrero, Sala X). Entre los festivales ya confirmados, Sansan, Warm Up Estrella Levante, Festival de los Sentidos, Polifonik Sound, Cooltural y Granada Sound.

"Tiene pinta de que va a ser un año muy largo y emocionante", indica Jorge con ilusión, mientras Nando aprovecha para resaltar que van a "cuidar mucho el directo y ofrecer algo nuevo, contando incluso con músicos adicionales".

Admite Sean que, en cualquier caso, aunque la "recepción está siendo muy buena, después de tantos discos es difícil captar la atención o que la gente te escuche de la misma manera y con el mismo cariño del principio". "Si una banda como Second saliera con un primer disco como este, quizás estaría todo el mundo más atento, dentro de lo complicado que es ser una banda que empieza", plantea.

Y aún añade a este respecto, comentando de paso el buen momento de la música independiente española: "Tampoco nos hemos fijado mucho en eso, hemos seguido nuestra carrera ganando gente de manera honesta, sobre todo a través de los directos. Pero no por ser una moda. Si hubiéramos nacido un poco después, lo mismo sí que habríamos entrado en esta moda del indie, aunque para nosotros no es una moda, es como crecimos".

Ante esto, concede el vocalista que tampoco se van a "quejar" por que ahora "haya más gente" pendiente de la escena independiente: "Dentro del poco apoyo mediático que tiene, bastante gente hay en los festivales y los conciertos en comparación con el apoyo que tienen otras músicas que yo considerado que no tienen el mismo contenido".

"Por eso podemos parar un año y nadie se va a olvidar de nosotros. La gente tiene ganas de Second y nosotros tenemos ganas de gente. Necesitamos ya de la energía del público, que al final es un elemento más del espectáculo. Es como una droga que hace tiempo que no nos administramos y la queremos ya", subraya.

Para terminar, Fran confiesa que este año de parón centrados en la composición de Anillos y raíces les ha servido para "valorar lo conseguido" en sus 21 años de vida como banda. "Uno siempre tiende a mirar hacia arriba, no hacia abajo, así que queremos tocar en más sitios y países, llegar a más público. Pero no es una cuestión de números, nosotros estamos muy contentos con el estatus que tenemos", remata.