Sen Senra viaja por su pasado en 'PO2054AZ (Vol.1)': "Lo mejor que uno puede hacer es representar su realidad"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con el número de matrícula de un viejo Peugeot 205 de su padre, el músico y compositor gallego Sen Senra titula su nuevo álbum, 'PO2054AZ (Vol.1)', un trabajo de canciones experimentales en las que realiza un recorrido emocional por su pasado porque, a su juicio, "lo mejor que uno puede hacer es representar su realidad de forma muy honesta y muy libre".

Senra (San Miguel de Presqueiras, 1995) ha tejido bajo esta premisa este disco que supone un "homenaje" a sus raíces y a esos "primeros estímulos sonoros" que recibió en su infancia en los viajes en este antiguo vehículo. Sonaban los casettes creando en su memoria recuerdos "bonitos e intensos", ha explicado el gallego en una entrevista concedida a Europa Press.

El álbum, que llega de la mano de Universal Music y Sonido Muchacho y da inicio a un proyecto de tres volúmenes, mantiene el sello del artista en los 13 cortes que lo componen, pero deja ver su incursión en nuevos estilos y técnicas, destacando canciones como 'Blue jeans y un crop top' o 'Une de eses gatos'.

Esta última, que comparte con el productor colombiano Sky Rompiendo, y 'Completamente loco', con el puertorriqueño Tainy, firman el acercamiento de Senra al género urbano latino, si bien el artista ha precisado que estas dos colaboraciones, que surgieron de "forma orgánica en Miami", no marcan su camino. "No quiero hacer ningún acercamiento al urbano, ni al rock, ni al rap, ni a nada (...), solo a lo que la gente pueda sacar en sus conclusiones", ha apostillado.

Otra de las canciones que destacan en el nuevo trabajo del gallego es 'No quiero ser un cantante', toda una declaración de intenciones. La letra dice que quiere ser "algo mejor", respecto a lo que el protagonista ha puntualizado que en realidad no quiere ser nadie en esta industria.

"NO QUIERO SER NADIE"

"No quiero ser nadie. Yo me dedico a hacer música para la gente... Ojalá inspirar a mucha gente, ojalá cada uno se pegue su viaje y su experiencia con mis canciones. No quiero nada más que eso", ha aseverado, subrayando su defensa de la exploración de cada uno, como hace él a la hora de componer, una labor que pasa por "probar y probar en el estudio" y ser fiel a sus gustos: "En mi caso eso es lo que mantiene la llama viva".

El primer volumen de 'PO205AZ' también presenta el tema 'Familia', una de las composiciones más personales del gallego, quien ensalza así no solo a las personas con las que comparte sangre, también a todos los suyos.

"Es un viaje emocional donde estás recibiendo estímulos, los estás masticando, estás sacando reflexiones, pero después de todo eso, lo que te estoy diciendo es que familia, familia, familia, familia", ha detallado, para especificar que en su caso ellos son el punto donde "todo se ancla para estar tranquilo y en paz".

En una trayectoria como la suya, de crecimiento musical y de reconocimiento público, este núcleo es "esencial", ha reivindicado. "Es el gran foco. De donde vienes tiene que respaldarte y tienes que hacerlo precisamente de la mejor manera por eso (por esa familia)", ha reflexionado, para incidir en que los de su alrededor le han ayudado a cuidar su salud mental en relación con lo que supone su profesión, aunque ello nunca ha sido más grave que lo personal.

Cuestionado por la irrupción de la Inteligencia Artificial en la industria musical, Senra ha reconocido que no ha investigado "bastante" al respecto, pero ha dado la bienvenida a todo lo tecnológico que "pueda sumar" a los artistas desde el "respeto", sin afectar negativamente.

PROTEGER LA CULTURA

Asimismo, en relación con el planteamiento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre suprimir el Ministerio de Cultura y unirlo con Educación en un posible Gobierno tras las elecciones del 23 de julio, el músico gallego ha indicado que solo puede decir que "la cultura hay que protegerla". "La cultura en general es la cosa más bonita que pueden tener los humanos. Hay que cuidarla", ha resaltado.

Tras el lanzamiento este viernes, 23 de junio, del primer volumen de 'PO2054AZ' se mantiene en la carretera con una nueva gira que comenzará en el festival Río Babel, en Madrid, a finales de este mes, tras lo que recalará en Barcelona, A Coruña o Lisboa, para ya a finales de año volar hasta América Latina, donde tiene programados conciertos en México.

En este trayecto, seguirá componiendo inspirado por todas estas nuevas experiencias para completar los dos próximos volúmenes de su actual proyecto, todo ello sin perder de vista su sueño "más fantasioso", que lo lleva, nuevamente, a sus raíces: "Un show en mi pueblo. Llevar a todos mis amigos, la gente que conozco de aquí de Madrid, mi gente de Galicia, mis vecinos... y juntarlos todos a todos allí".