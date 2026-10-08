Shakira visita esta noche 'La Revuelta' de David Broncano en una entrega especial desde Macondo Park

Archivo - Shakira visita esta noche 'La Revuelta' de David Broncano - RTVE - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Shakira estará esta noche en persona en 'La Revuelta' de David Broncano, en una entrega especial del programa desde Macondo Park, a pocos días de cerrar su gira de conciertos en Madrid.

Así lo ha anunciado este jueves RTVE, que ha destacado que era "una de las fantasías" del programa desde sus comienzos en La 1.

Tras numerosas alusiones, algún saludo grabado en vídeo y una entrevista por videollamada el pasado mes de julio, llegó el momento de que Shakira se vea cara a cara con Broncano y todo su equipo, que visitan a la artista en Macondo Park.

Según ha señalado RTVE, la entrega especial de 'La Revuelta' de esta noche forma parte de las acciones que Radiotelevisión Española está impulsando en torno a la artista desde el comienzo de su gira de conciertos en Madrid.

En el primer concierto de Shakira, el 18 de septiembre, se pudo ver a artistas del Benidorm Fest como "caminantes" en su llegada al escenario. Algunos de ellos formarán parte del cartel musical de la plataforma ES LATINA este próximo fin de semana, 10 y 11 de octubre, en el recinto Iberdrola Music donde Shakira está haciendo sus espectáculos.