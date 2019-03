Ska-P publican un tuit de apoyo a la huelga feminista, luego lo borran y se desata una virulenta controversia

Actualizado 05/03/2019 13:02:31 CET

MADRID, 5 Mar.

Ska-P publicaban en las últimas horas un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en la que tienen algo más de 96.000 seguidores, en apoyo a la huelga feminista de este 8 de marzo. Y desde ese momento se ha desatado la controversia entre sus fans.

"El 8 de marzo ya está aquí, chicas, muchos ánimos y mucha fuerza. Los hombres feministas estaremos a vuestro lado, pero las protagonistas sois vosotras. ¡Por la igualdad de género total!", escribía el grupo en el mensaje original, luego borrado.

La explicación del grupo ha sido la siguiente: "He borrado el twit en apoyo al movimiento feminista, no entiendo por qué no se puede ser hombre y feminista, pero me lo han pedido muchas chicas y lo último que pretendo es cagarla".

Muchas gracias, he borrado el Tweet por la cantidad de gente, mujeres y hombres, que me estaban diciendo que un hombre no puede ser feminista, he notificado el por qué lo borraba para abrir debate sobre lo ambiguo que es el feminismo y leer comentarios y se ha llenado de fachas. https://t.co/TSb08qWDRe — Ska-p (@skapoficial) 5 de marzo de 2019 No nos callamos, escuchamos y leemos, sobre todo cuando te habla o escribe gente que te importa. A todos los fachas que habéis entrado a trolear y no hemos podido bloquear, que os jodan!! Vuestros insultos son música para nuestros oídos https://t.co/UjMEAIzo4n — Ska-p (@skapoficial) 4 de marzo de 2019

El debate en torno a estos mensajes no ha hecho otra cosa que crecer, con Ska-P de nuevo dando explicaciones: "Hace ya 19 años que hicimos esta canción, precisamente se llama Violencia Machista. Siempre hemos estado del lado de la libertad e igualdad de todos los seres humanos de éste Planeta Eskoria".

La banda vallecana ha sido incluso acusada de usar el feminismo para promocionar sus canciones, ante lo cual, en otro mensaje, han deseado que "el 8 de marzo las mujeres paren el mundo y sean escuchadas". "Desde aquí pedimos la unión y no la disidencia, nos echamos a un lado como aliados, seguro que será un exitazo", han añadido.

No lo haré, mi compañera y mi hija irán a la manifestación, yo me quedaré cuidando a mi madre que está enferma y mayor, tengo 2 hermanas y 2 sobrinas, como ves estoy rodeado de mujeres a las que amo, quiero un mundo sin opresores machistas y totalmente igualitario. Mucha fuerza!! https://t.co/qv8eLIctd5 — Ska-p (@skapoficial) 4 de marzo de 2019 Bueno... pues deseamos que el 8 de Marzo las mujeres paren el mundo y sean escuchadas. Desde aquí pedimos la unión y no la disidencia, nos echamos a un lado como aliados, seguro que será un exitazo. — Ska-p (@skapoficial) 4 de marzo de 2019

En este intercambio de mensajes, también han recibido palabras de apoyo, ante lo cual Ska-P, a través de su vocalista Pulpul, ha querido añadir: "Mi compañera y mi hija irán a la manifestación, yo me quedaré cuidando a mi madre que está enferma y mayor, tengo 2 hermanas y 2 sobrinas, como ves estoy rodeado de mujeres a las que amo, quiero un mundo sin opresores machistas y totalmente igualitario. Mucha fuerza".

Tratando de zanjar la cuestión, el grupo ha vuelto a aclarar que borraron el tuit original "por la cantidad de gente, mujeres y hombres", que les estaban "diciendo que un hombre no puede ser feminista". "He notificado el por qué lo borraba para abrir debate sobre lo ambigüo que es el feminismo y leer comentarios y se ha llenado de fachas".