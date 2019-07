Sorteamos entradas para George Benson y Tomatito en Noches del Botánico

Actualizado 11/07/2019 18:05:46 CET

El festival Noches del Botánico vuelve y está ya en marcha este verano al Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, como es tradición con un cartel variado y ecléctico para todo tipo de público.

En esta ocasión nos centramos en la noche del jueves 25 de julio, con George Benson y Tomatito, cumbre guitarrística del jazz y del flamenco. Lideres indiscutibles en su instrumento, se admiran mutuamente y será la primera vez que compartan escenario.

CARTEL COMPLETO DE NOCHES DEL BOTÁNICO 2019

JUNIO DE 2019

20 - WOODY ALLEN & THE EDDY DAVIS NEW ORLEANS JAZZ BAND

21 - ANA BELÉN "VIDA"

22 - LOS PLANETAS "UNA SEMANA EN EL MOTOR DE UN AUTOBÚS" CONCIERTO XX ANIVERSARIO PARA ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO

24 - MILTON NASCIMENTO REVISITA "CLUBE DA ESQUINA" / ANDREA MOTIS PRESENTA "OUTRO LADODO AZUL"

25 - THE CHIEFTAINS CON CARLOS NUÑEZ "30 AÑOS DE MÚSICA JUNTOS"

26 - SALVADOR SOBRAL

27 - IVÁN FERREIRO "CASA"

28 - ANDRÉS CALAMARO "CARGAR LA SUERTE"

29 - ZAHARA "LA NOCHE DE LAS ASTRONAUTAS" / XIMENA SARIÑANA

30 - THE WATERBOYS / PAUL CARRACK

JULIO DE 2019

2 - DARYL HALL & JOHN OATES

3 - BEIRUT / HINDI ZAHRA

4 - MADNESS XL / DEAD CAPO

5 - THE ROOTS / TANK & THE BANGAS

6 - LOREENA MCKENNITT "LOST SOULS"

7 - LOREENA MCKENNITT "LOST SOULS"

9 - JUANES / MONSIEUR PERINÉ

10 - MACY GRAY / AMADOU & MARIAM WITH THE BLIND BOYS OF ALABAMA

11 - MICHAEL BOLTON

12 - DIEGO EL CIGALA Y AMIGOS "FLAMENCO"

14 - NIÑA PASTORI "GIRA BAJO TUS ALAS"

15 - LP / CHARLIE WINSTON

17 - BIRKIN GAINSBOURG THE SYMPHONIC CON JANE BIRKIN Y LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MUJERES DE MADRID / CONCIERTO DE ARANJUEZ CON DANIEL CASARES

19 - ORISHAS

20 - KEANE

22 - MELODY GARDOT / JOSÉ JAMES

23 - SNARKY PUPPY / MASEGO

24 - SUPERTRAMP'S ROGER HODGSON "BREAKFAST IN AMERICA" 40TH ANNIVERSARY

25 - GEORGE BENSON / TOMATITO

26 - CHICK COREA: MY SPANISH HEART BAND / PACO DE LUCÍA PROJECT

28 - PINK MARTINI / O SISTER!

29 - BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS / EL TWANGUERO

30 - SUPERSONIC BLUES MACHINE CON BILLY GIBBONS Y JOE LOUIS WALKER

31 - RUSSIAN RED