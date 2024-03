Sr. Chinarro sobre su disco, 'Cal Viva': "Es un recuerdo de los holcaustos y guerras, lo que nos hacemos unos a otros"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Antonio Luque, Sr. Chinarro, presenta su 19º álbum, 'Cal Viva', cuyo nombre, ha asegurado, es un recuerdo de "los holocaustos y guerras", lo que los seres humanos se hacen "unos a otros" y ha señalado que es lo que está ocurriendo en Gaza o lo que "volveríamos a hacer" en España.

"Es un recuerdo (el nombre del disco)de los holocaustos, las guerras, lo que nos hacemos unos a otros, a poco que tenemos opción. Y que estamos viendo, insisto, con lo de Gaza, y lo que seguramente volveríamos a hacer en España, a poco que se cabreen mucho con las mascarillas", ha añadido el artista en una entrevista para Europa Press.

El disco, que está a la venta en formato físico en la web de Sr. Chinarro porque, de momento, no va a estar disponible en plataformas digitales, no es un disco de "bailar" o "animar al personal" porque Luque no tiene claro que "haya razones para estar especialmente feliz".

"Tengo la sensación de que, no solamente yo, sino que toda la sociedad y parece que el mundo entero está dirigiéndose a un punto cada vez más incierto. Tenemos a Putin amenazando con las bombas nucleares, lo de Gaza, la pandemia que ya pasó y ahora todo el mundo lo intenta olvidar consumiendo muchísimo, pero ese consumo desbocado tampoco va a traer nada bueno. El tema de los mensajes ecologistas que no terminan de cuajar, porque hay mucha gente iletrada que coge un megáfono y ya... No tengo muy claro que haya razones para estar especialmente feliz", ha concluido Luque.

El tercer adelanto del disco, 'Comunión', se publica el próximo 15 de marzo, pero entre las canciones de 'Cal Viva' hay un homenaje irónico a la masacre de 'La Desbandá', que Sr. Chinarro ha titulado bajo el nombre de 'Carlos Haya', un piloto implicado en el ataque a civiles y milicianos en la carretera Málaga-Almería en 1937.

"Me llama la atención que hay descendientes, seguro, de muertos en aquella masacre, que ahora votan a, por ejemplo, al alcalde de Málaga, que tiene fotos con Franco", ha reflexionado el artista.

En ese sentido, Sr. Chinarro ha criticado cómo "todo se olvida" y ha lamentado que en la actualidad haya "gente joven" que realice el saludo nazi o que familiares suyos que han visto documentales del holocausto "voten a la ultraderecha".

"Me parece increíble cómo se olvida todo eso, o que haya gente joven haciendo el saludo nazi (..) Y ahora parece que más o menos puede estar justificado sepultar a millones de personas en cal viva. Que estaba guay aquello", ha apostillado Luque.

"HACER UN DISCO DE BAILAR Y DROGARSE ES UNA ACTITUD POLÍTICA"

Pese a tratar temas políticos en 'Cal Viva', Sr. Chinarro ha reconocido que "nunca" ha creído que la música deba tener un papel reivindicativo, y ha bromeado asegurando que quién hable en sus discos de "bailar y drogarse", también tiene una actitud política.

"El que haga un disco diciendo que todo lo que hay que hacer es bailar y drogarse, pues es una actitud política. Si todo el mundo estuviese todo el rato bailando y bebiendo cerveza, pues no habría guerra", ha añadido el artista.

En 'Cal Viva', Luque canta sobre la idea del paso del tiempo, de la importancia de la suerte o del "destino trágico" a través de ritmos de soul con viento y cuerdas, y reitera la "temática un poco triste" de singles como 'Exvoto', en el que reflexiona sobre que "no tiene edad para enamorarse".