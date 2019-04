A subasta la colección de más de 15.000 vinilos de Jordi Tardà

Publicado 08/04/2019 15:26:12 CET

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

A partir del 17 de abril, Setdart inicia a través de su portal web -www.setdart.com- la subasta de la colección de vinilos del periodista musical Jordi Tardà, una de las más extensas e importantes del panorama nacional.

Convertido también en promotor musical, Tardà -fallecido en 2015- tuvo la oportunidad de conocer personalmente a través de su trabajo a las bandas de rock más legendarias que actuaron en Barcelona, apunta el comunicado remitido a Europa Press.

Durante los treinta años que duró su emblemático programa de radio, Tarda Tardà, todos ellas pasaron por los estudios de Catalunya Radio para ser entrevistados cara a cara por el periodista, que se convirtió en un habitual de los backstages de los conciertos.

Gracias a ello, pudo llegar a compilar más de 15.000 vinilos entre los que se pueden encontrar algunas joyas de artistas y bandas tan míticas como los Rolling Stones, The Beatles, The Animals, The Police, Queen o David Bowie. Asimismo, algunos de ellos tienen el valor añadido de estar firmados por los propios artistas.