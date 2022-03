C. Tangana y Marc Seguí, ganadores de dos Premios Odeón; Serrat, Premio Odeón de Honor y Dani Martín, mejor directo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La III edición de los Premios Odeón, que se han celebrado este martes de forma online para ajustarse a los nuevos hábitos de consumo, han galardonado por partida doble al artista madrileño C. Tangana y a Marc Seguí. También Joan Manuel Serrat ha recibido el Premio Odeón de Honor y en Dani Martín ha recaído el Mejor Directo, entre los 33 premios que se han dado esta edición.

La industria discográfica española ha optado para esta edición por un formato digital en la plataforma Twitch que ha sido organizado por AGEDI y que ha contado con la streamer Cristinini como maestra de ceremonias.

Los 33 premios anunciados para esta edición se han ido desvelando a lo largo de las casi dos horas de conexión, con la salvedad del ya comunicado con anterioridad, el Premio Odeón de Honor que este año ha recaído en Joan Manuel Serrat.

El público había participado hasta el pasado 6 de marzo activamente en la votación de los premios. En dos semanas se registraron un total de 160.000 votaciones entre alrededor de 45.000 personas que votaron en la web oficial sus preferencias.

GANADORES

Ha sido Dani Martín el artista que ha inaugurado la entrega al recibir el Premio Odeón al Mejor Directo y quien ha mostrado su absoluto rechazo a la guerra en Ucrania pidiendo también ayuda para la gente que más lo necesita.

En cuanto a la música latina, el puertorriqueño Rauw Alejandro ha logrado en solitario el Odeón a la Mejor Canción Latina por 'Todo de ti', una canción que acumula nueve platinos y que logró mantenerse entro "lo más escuchado del año".

'Mis manos', del artista colombiano Camilo, se ha llevado el reconocimiento de Mejor Álbum Latino, mientras que la también colombiana Karol G y la argentina Nicki Nicole han logrado los Premios Artista Odeón Latina y Artista Odeón Revelación, respectivamente.

La Mejor Canción Internacional ha sido para Lil Nas X por su tema 'Montero (Call me by your name)'. También 'Sour', el disco de Olivia Rodrigo ha triunfado en la categoría de Mejor Álbum Internacional.

Adele, con su regreso a la escena internacional tras seis años de ausencia, ha convencido tanto que ha recibido el Premio Odeón Artista Internacional. Asimismo, Maneskin, el grupo ganador de Eurovisión 2021, ha recibido el Artista Odeón Revelación Internacional.

ROCK, URBANO Y FLAMENCO

En el terreno del rock, Marlon se ha llevado el Odeón a Mejor Canción por 'Con uñas y dientes'; Fito y Fitipaldis, una de las bandas con más trayectoria, ha recibido el Premio Odeón a Mejor Álbum Rock por 'Cada vez cadáver', mientras que el Premio Artista Odeón Rock fue para Leiva y el Odeón Revelación Rock para la banda Veintiuno.

El género urbano también ha estado representado en estos premios destacando a Daviles de Novelda que con el tema 'Flamenco y bachata', se ha alzado con el Premio Odeón a Mejor Canción Urbana. Por su parte, Natos y Waor junto a Recycled J han recibido el Odeón al Mejor Álbum Urbano por 'Hijos de la ruina, Vol.3'.

El Premio Artista Odeón Urbano ha sido para Lola Índigo y el Artista Odeón Revelación Urbano para Nathy Peluso.

El flamenco ha estado representado en la gala por Maka, que con el tema 'El aire', ha recibido el Premio Mejor Canción Flamenca. También Miguel Poveda se ha llevado un galardón a Mejor Álbum por su reciente trabajo 'Diverso'.

Asimismo, Niña Pastori y Shakira Martínez se han impuesto como Artista Odeón Flamenco y Artista Odeón Revelación Flamenco, respectivamente.

ALTERNATIVA Y POP

La música alternativa ha demostrado ser más mainstream que nunca para el público español. Además del premio Mejor Canción que han recibido C. Tangana y Ed Maverick, la lista de premios alternativos se ha completado con Love of Lesbian, al recibir el Premio Odeón al Mejor Álbum Alternativo por 'V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada)', al igual que en el género urbano, donde dos mujeres se han proclamado ganadoras como Artista Odeón Alternativa, Zahara, y Artista Odeón Revelación Alternativa, Rigoberta Bandini.

El tramo final de la gala ha estado dedicado al género pop donde Zzoilo, en conexión desde México, ha recibido el Premio Odeón Mejor Canción Pop por 'Mon amour (Remix)'. También el artista español Alejandro Sanz ha regresado al podio de los Premios Odeón llevándose el Odeón a Mejor Álbum Pop por su trabajo 'Sanz'.

De la misma manera, Aitana se ha llevado el Premio Artista Odeón Pop y el Revelación Pop ha recaído en Belén Aguilera.

DOS PREMIOS POR CABEZA

La canción 'Tiroteo (remix)' del mallorquín Marc Segui, que interpreta junto Rauw Alejandro y Pol Granch ha logrado dos estatuillas a Premio Odeón al Mejor Videoclip y a la Canción del Año.

Por su parte, C. Tangana ha añadido dos nuevos premios Odeón a su lista de éxitos tras su álbum 'El Madrileño', recibiendo el Odeón a Mejor Canción Alternativa por 'Párteme la cara', que interpreta junto a Ed Maverick y el Premio Odeón al Mejor Álbum del Año por 'El Madrileño', que ha dedicado a todos los madrileños.