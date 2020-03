Tara & The Jazz Bombs nos llevan a 'los locos años 20'

Tara & The Jazz Bombs

Tara & The Jazz Bombs - FOTO PROMOCIONAL

MADRID, 9 Mar. (EDIZIONES) -

Hay vida musical más allá del mainstream, aún quedan fans del jazz y del swing en estos "nuevos locos años 20". Prueba de ello es el sexteto liderado por la galesa Tara Lowe, Tara & The Jazz Bombs, que tras una exitosa campaña de crowdfunding han hecho realidad 'Hot Life', su primer trabajo de estudio.

Grabado durante febrero de 2020 en Infinity Estudios y editado por Youkali Music gracias a la ayuda de 105 mecenas, 'Hot Life' es el resultado de un año de trabajo y colaboraciones con algunos de los músicos más reconocidos de la escena jazz de Madrid.

Así, acompañan a Tara Lowe (voz y ukelele) en este viaje por el ritmo de la vieja Nueva Orleans músicos como Norman Hogue (trombón), David Herrington (trompeta), Héctor Oliveira (contrabajo), Daniel Cabrera (banjo y guitarra jazz) y Andrés Freites (washboard y batería).

Ese sonido vibrante, pasional y explosivo del jazz de principios del siglo XX que han concentrado en este disco saldrá a la luz el próximo 18 de marzo en todas las plataformas y su público lo podrá escuchar por primera vez en directo ese mismo día en la mítica sala Clamores.

Pero antes, el grupo estrena este lunes en exclusiva en Europa Press el tema 'When I got low I get high', adelanto de este 'Hot life' que llega con la determinación de hacernos bailar a todos con ritmos absolutamente ajenos a las modas.

Todo empezó hace dos años en la jam de jazz tradicional más pura de la capital: la "Hot Miércoles" del Rock Palace. Es allí donde Tara conoció a sus jazz bombs, unos puristas de este estilo llegados de diversos puntos del mapa (Reino Unido, EEUU, Venezuela y España), y reconocidos artistas de la escena musical madrileña. Tara se enamoró locamente de este sonido, tanto que en 2018 decidió montar su propia banda. Así nació Tara & The Jazz Bombs.

Tras un par de años llevando el hot jazz a las calles de Madrid, en 2020 entran en un estudio para grabar su reinterpretación, un jazz neo-tradicional con arreglos propios, de seis de los temas menos conocidos pero más hots de los años 10, 20 y 30; canciones de grandes artistas como The Boswell Sisters, The Mills Brothers, Chick Webb & His Orchestra y Billie Holiday. Una combinación de la belleza explosiva del jazz del Nueva Orleans de principios del siglo XX con la elegancia del swing de los años 30.

Originaria de Cardiff (Gales), Tara Lowe reside en Madrid desde 2011. Ha estudiado canto con la actriz y cantante argentina Pía Tedesco y actualmente recibe formación en jazz vocal con Irene Shams. Después de tres años como cantante y co-letrista del grupo de música fusión Forasteros, comenzó su andadura en el jazz a finales de 2017.

Actualmente es vocalista y bandleader de su grupo de jazz tradicional Tara & The Jazz Bombs. Ha participado en varios festivales de swing de Madrid y sus alrededores (Swing Winter Mood Festival, Cuenca Swing Festival) y colabora regularmente con músicos reconocidos de la escena de swing y jazz clásico de la capital.