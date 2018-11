Tash Sultana, al Mad Cool Festival 2019

Publicado 13/11/2018 12:31:39 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras las confirmaciones de The Cure, The National, The 1975, Vampire Weekend, Bon Iver, The Snuts y Milk Teeth para su edición de 2019, continúan las novedades en torno al próximo Mad Cool.

Así las cosas, la organización del festival madrileño anuncia este martes la incorporación a su cartel de Tash Sultana, octava confirmación ya para el Mad Cool del próximo año.

La cuarta edición del Mad Cool tendrá lugar del 11 al 13 de julio de 2019 en en el recinto de IFEMA - Valdebebas, al que se trasladó este año el festival tras sus dos primeras ediciones en La Caja Mágica.

Con capacidad para 80.000 personas por jornada, las entradas para su edición 2018 terminaron agotándose. Las de esta edición todavía no están a la venta. Información en www.madcoolfestival.es.