Terrorists of Romance presentan cautivador nuevo videoclip: 'Detox Me of You'

Actualizado 30/09/2019 12:13:24 CET

Terrorists of Romance - PROMOCIONAL / CEDIDA

MADRID, 30 Sep. (EDIZIONES) -

Terrorists of Romance presentan este lunes en exclusiva en Europa Press el videoclip de 'Detox me of you', tercer single de su álbum de debut, 'After you left', ya disponible en todas las plataformas.

Este trabajo está conformado por 11 temas, todos ellos compuestos a lo largo del 2018 y producidos durante este año por el reconocido productor Manuel Colmenero (Vetusta Morla, Eladio y los Seres Queridos, Nena Daconte, entre otros).

Terrorists Of Romance es el nombre con el que Vanessa Salvi, compositora e intérprete con una mezcla de raíces italianas y noruegas, ha designado a su banda.

Sus canciones se mueven entre distintos estilos, pero todas ellas siguen un hilo conductor: el rock alternativo. Es por ello que muchas de las artistas que Vanessa toma como referencia se engloban dentro de este género, tales como Florence and the Machine, Elle King o Sharon Van Etten.

La presentación oficial del disco en directo se llevará a cabo en Barcelona el 9 de octubre en la sala Laut, y en Madrid el 3 de diciembre en la Sala Siroco .