Tom Jones, Wilco, Crowded House, Dido, Pat Metheny y Rufus Wainwright, entre los artistas de Noches del Botánico 2020

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos Noches del Botánico regresa este 2020 al Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid del 17 de junio al 29 de julio.

Estrella Morente será la protagonista del primer recital el 17 de junio, dando paso después a Dido (18 de junio), Pat Metheny (20), Zucchero (21), Víctor Manuel (24), Andrés Suárez (25), Wilco (26), Los Secretos + Twanguero (27) y LP (30 de junio).

Ya en julio, turno para Tom Jones (1 de julio), Of Monsters and Men + Smith & Tell (2), Belle & Sebastian + Beth Orton (4), Rufus Wainwrgrith (5), Cat Power (6), Agnes Obel + John Grant (7), Cècile McLorin Salvant + Tigran Hamasyan (8 de julio), Crowded House (9), Tomatito con Duquende, Israel Fernández y Antonio Reyes (10) y Diego El Cigala (11 de julio).

Después tocarán Woodkid (12), George Thorogood + Vintage Trouble (13), Carlinhos Brown + Cimafunk (14), Imelda May (16), Zenet + Javier Ruibal (17), Vicente García + Tony Sucar (19), Yann Tiersen (20), Jessie J (21), Little Dragon + The Cinematic Orchestra (22), Youssou N'Dour + Cymande (23) y Asaf Avidan + Mayra Andrade (24).

En la recta final del festival, Quique González (25 de julio), Graham Nash (26), Herbie Hancock (27), Oscar D'Leon + Eva Ayllón (28) y el colofón con Gipsy Kings + La Barbería del Sur (29 de julio).

Información y entradas ya a la venta en www.nochesdelbotanico.com y www.entradas.com.