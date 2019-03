Los Toreros Muertos presentan gira con nuevas canciones con "clima pueblerino" y que buscan la "concordia" en España

Actualizado 22/03/2019 14:49:44 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Toreros Muertos, la banda formada por Pablo Carbonell, Many Moure, Fernando Polaino y Antonio Iglesias, han presentado este viernes la gira 'Estruendo Folklórico', con un repertorio de 26 canciones, que incluyen, además de sus temas de siempre, nuevas composiciones que "escarban en el acervo popular" como 'La Siesta', 'Teruel Teruel', 'Bicicleta Estática' o 'La Zamorana'.

"Son canciones con cierto clima pueblerino y estruendo folklórico. Nos ha quedado un retrato de la España actual que va a ayudar a la integración de las distintas regiones y a favor de la concordia", ha señalado Carbonell tras presentar el videoclip de 'La Siesta', grabado en Colmenar de Oreja y que ha dirigido junto a Josetxo San Mateo.

'La Siesta', según ha explicado el artista, es una "burla al tipo de canción lamentable que tiene mucha tragedia". "Nos ha salido una canción bastante bailable, con estruendo folkórico. Aunque ahora usemos ritmos folklóricos, pasodobles o coplas, la semilla del punk sigue intacta", ha asegurado.

Carbonell ha confirmado como artistas invitados en su gira al grupo Ketama, con el que interpretarán 'El Baúl de la Piquer'; y el trompetista Manuel Blanco, junto al que tocarán 'El Mono de la NASA'. "Habrá muchos más invitados que darán mucho empaque al repertorio y nos va a acompañar la charanga El Conejo de la Loles", ha afirmado.

"Parece mentira que estemos tan bien después de tantos años, kilómetros y desparrame, pero el buen humor y las ganas de pasarlo bien son un excelente conservante, porque si no es extrañísimo que estemos todavía en la carretera con las mismas ganas de bromear", ha celebrado el intérprete.

Preguntado por dónde se encuentran actualmente los límites del humor, Carbonell ha criticado la "crispación y nivel de tensión" que hay en las redes sociales, en las que, en su opinión, se está haciendo "el trabajo de los censores".

"Una opinión la puedes rebatir con otra opinión, pero no con insultos y mala educación. Nosotros no tenemos la cintura de los políticos y estos ataques nos provocan una gran tristeza porque los humoristas somos gente muy humanista y sensible", ha apuntado el artista, quien ha destacado que utilizan el humor como "una herramienta para quitar dolores".

En la misma línea, ha lamentado que haya un "retroceso" en cuanto a la libertad de expresión, ya que antiguamente la gente "celebraba cualquier opinión pero nadie insultaba a nadie" y la libertad de expresión "era una fiesta". "Ahora parece que es algo que ofende a mucha gente, estamos volviendo atrás en cuanto a libertad de expresión. Esto es un retroceso que hay que evitar", ha indicado.

En sus nuevas composiciones, Los Toreros Muertos continúan "buscando la sorpresa detrás de cada esquina", al encuentro de un "nuevo y desprevenido" público que "sumar a sus legiones de fanáticos seguidores".

La gira 'Estruendo Folklórico' incluirá algunas de las míticas canciones de la banda como 'Yo no me llamo Javier', 'Manolito', 'Hoy es domingo' o 'Mi agüita amarilla', entre otras.

El abanico de la creatividad de Los Toreros Muertos abarca desde el "desgarramiento payaso" de los Sex Pistols, hasta la "humorada irónica" de Les Luthiers.

El tour de la banda comenzará el próximo 12 de abril en la sala la Riviera de Madrid, con un "delirante" espectáculo de luz y sonido en el que los clásicos del grupo se solaparán con sus nuevas composiciones.