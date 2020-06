ToteKing lanza su manifiesto personal más rotundo: 'Carne picá'

MADRID, 10 Jun. (EDIZIONES) -

Toteking publica este miércoles su nuevo tema, "Carne picá". Intensidad y contundencia musical y lírica, una trituradora que no deja títere con cabeza.

Un tránsito vital que recorre los años de la burbuja, la crisis y llega hasta hoy dejando un rosario de cadáveres a su paso: políticos, albañiles, músicos, cofradías, generaciones enteras de modernos analfabetos.

"Carne picá" documenta los últimos 25 años en España, las causas que nos han convertido en lo que somos, y concluye con ese estribillo demoledor: "Somos carne picá / el cerebro derretido, el corazón currando más / no te engañes / somos carne picá".

"Escribí esta canción sobre un loop de rock. Viajaba en el AVE oyendo una banda de stoner y hubo un riff que me inspiró. La idea general de la canción ronda el concepto de la competitividad: yo fui uno de esos críos que vivió la España en obras de la Burbuja. Yo fui testigo de cómo por ser más competitivos en los mercados, convirtieron al país en una nación de especuladores inmobiliarios, nos convirtieron en Carne Picá", plantea.

Y añade: "De eso hablo en la primera parte de la canción, pero en la segunda, me incluyo a mí mismo como parte de esa 'Carne Picá', porque como tantos otros, también he hecho gilipolleces por pasta, por ser más competitivo, cosas como escribir según qué cosas para caer bien, o incluso colaborar con gente a la que no escucho solo por estar 'ahí'".

"Si esta canción es de alguna forma una crítica, tened por seguro que me incluyo a mí mismo dentro de la mugre y la mierda. Nadie se libra en los tiempos que corren de convertirse en Carne Picá", remata.

Fernando Molino y Baghira se han encargado de la instrumental en este tema al que acompaña una pieza audiovisual a cargo de Jaime Blanco & DXRZ.