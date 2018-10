Travis recordarán su disco The man who con conciertos en Madrid y Barcelona

Actualizado 06/03/2018 14:44:14 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 3 de junio en la sala La Riviera de Madrid y el 4 en la Razzmatazz de Barcelona, Travis tocarán en directo su disco de 1999 The man who, todo un clásico de su discografía.

The man who fue nueve veces disco de platino. Por eso se trata de uno de los álbumes británicos más exitosos de los últimos veinte años y pasó once semanas en el número 1 del Reino Unido.

Ambos conciertos se encuadran dentro de la programación del Room Music Festival. Entradas ya a venta en www.roomfestival.com y www.clipperslive.org.