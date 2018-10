U2 dan un vuelco por sorpresa al repertorio de su gira en Copenhague

Actualizado 01/10/2018 11:28:21 CET

MADRID, 1 Oct. (EDIZIONES) -

Después de su paso por Madrid, el Experience + Innocence Tour de U2 ha recalado este fin de semana por el Royal Arena de Copenhague. Allí, en la capital danesa, han ofrecido otro par de conciertos, el primero con el repertorio estándar y el segundo con un vuelco inesperado.

Porque en la segunda noche, en la que siempre se reclaman y se esperan cambios por parte de quienes hacen doblete, finalmente la banda irlandesa sorprendió y se atrevió a cambiar el setlist de manera brusca y decidida.

Porque en Dinamarca en la noche de este domingo U2 interpretó Gloria, The Unforgetable fire, Stay y Who's gonna ride your wild horses. Sorpresa mayúscula en una gira que, como es tradición en el grupo en realidad, se caracterizaba por unos setlist monolíticos y apenas sin cambios.

De las habituales, se han quedado fuera en esta ocasión The Ocean, Iris, Cedarwood Road, Sunday bloody sunday y Until the end of the world. Es decir, que se han cargado el corazón narrativo del espectáculo, pues es cuando se relata la pérdida de la inocencia en primera persona por parte de Bono.

Los cambios, en cualquier caso, han sido más que bien recibidos en las redes sociales al ser unas canciones que prácticamente siempre aparecen -o unas u otras- entre las favoritas del público. El setlist completo de Copenhague está AQUÍ. Dentro vídeos: