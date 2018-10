De U2 a Red Hot Chili Peppers: 10 canciones sobre Charles Bukowski en el 98 aniversario de su nacimiento

Actualizado 16/08/2018 12:16:38 CET

El 9 de marzo de 1994 fallecía uno de los últimos y más grandes escritores malditos de nuestro tiempo, Henry Charles Bukowski (nacido Heinrich Karl Bukowski en Alemania el 16 de agosto de 1920). Uno de esos creadores que no dejan indiferente a nadie y que generan tanta pasión en sus incondicionales como animadversión en sus no pocos detractores.

Porque, vale, aceptemos que no resulta sencillo amar a un tipo borracho, misógino (y mujeriego), sucio, violento y adicto a todos los vicios imaginables. Pero incluso un personaje con estas características puede terminar resultando tremendamente atractivo a través de unos escritos viscerales y directos que reflexionan sobre las inmundicias de la condición humana.

Es en ese punto de reflexión sobre el 'lado oscuro de la luna' donde Bukowski, a través de su alter ego Henry Hank Chinaski, consigue encontrar oro al profundizar en las miserias de los perdedores más defenestrados de la sociedad. Y es en ese punto donde su influencia en la cultura popular de nuestro tiempo se aprecia en ámbitos como el cine, la televisión y, por supuesto, la música.

Repasamos a continuación una decena de canciones inspiradas en los textos de Charles Bukowski, en algunos casos de manera clara y en otros con un tono más tangencial. Pero ahí está la pluma del emperador de los olvidados. Porque Bukowski es un estado de ánimo sin redención posible, siempre sentenciado.

MODEST MOUSE: BUKOWSKI

"Woke up this morning and it seemed to me, that every night turns out to be a little more like Bukowski. And yeah, I know he's a pretty good read. But God who'd wanna be? God who'd wanna be such an asshole? God who'd wanna be? God who'd wanna be such an asshole?", cantan Modest Mouse en su tema Bukowski, de su disco de 2004 Good news for people who love bad news.

U2: DIRTY DAY

La banda irlandesa, que invitó al escritor a uno de sus conciertos de 1992 en el Dodgers Stadium de Los Angeles -algo que después él mismo relató con su habitual poco entusiasmo y su cinismo exacerbado-, le dedicó específicamente este Dirty day en el libreto del disco Zooropa (1993), rindiéndole tributo concretamente con el verso "these days, days, days run away like horses over the hill".

RED HOT CHILI PEPPERS: MELLOWSHIP SLINKY IN B MAJOR

Versos repletos de referencias a escritores en este tema de 1991: "Being that I'm the duke of my domain, My hat goes off to Mark Twain, Singing a song about what true men don't do, Killing another creature that's kind of blue, Writing about the world of the wild coyote, Good man Truman Copote, Talking about my throughts 'cuase they must grow, Cock my brain to shoot my load, I'm on the porch 'cause I lost my housekey, Pick up my book I read Bukowski, Can I get another kiss from you, Kiss me right here on my tattoo".

TOM WAITS: FRANK'S WILD YEARS

Si hay un músico al que se identifique claramente con Bukowski, ese es Tom Waits. Más allá de que incluso se parecen físicamente, con su rostro ajado y repleto de cicatrices, ambos encuentran en las profundidades del alma dolorido la inspiración para sus textos. Y de hecho, Waits cita a Bukowski como inspiración para su canción Frank's wild years (1983).

FOREVER CAME CALLING: IF BUKOWSKI COULD SEE ME NOW

Esta banda de pop punk estadounidense no menciona a Bukowski, pero ha admitido su influencia en versos como "Let's get reckless like the ocean 'cause I'm careless like the sea. I watched you walk inside this crowded room, trying to drink the void in you. We're all searching for something intangible, breaking moons apart to let the ocean know".

MOOSE BLOOD: BUKOWSKI

De nuevo una canción en la que se suceden los nombres de escritores y rostros populares, en este caso arrancando desde Charles: "Bukowski's growing old this coffee's getting cold, I guess I'll never know why you closed the window, Start reading Hemingway, start drinking cups of Earl Grey, then I guess maybe one day... I'll be yours forever. I'm the best book you'll never read, you make me feel like Jimmy Dean, you make me feel like Morrissey when you undress from your best dress".

THE BOO RADLEYS: BUKOWSKI IS DEAD

La banda inglesa The Boo Radleys utilizó la muerte del escritor como metáfora para la corta letra de uno de los temas de su aclamado disco Wake Up, editado en marzo de 1995. "You'll never touch the magic if you don't reach out far enough", cantan en un tema titulado sencillamente Charles Bukowski Is Dead.

THE DOGS D'AMOUR: BULLET PROOF POET

Este grupo de rock inglés canta a Bukowski imaginando a su manera el particular universo del escrito: "He gave Jesus tattoos and took the devil's soul, He got the angels drunk and gave them the gutter for a home. This is the ballad of the bullet proof poet. This is the ballad, don't I know it".

FITO PÁEZ: POLAROID DE LOCURA ORDINARIA

Cualquiera que haya leído a Bukowski identifica su influencia en estos versos escritos por Fito Páez en 1988: "Pasábamos todo el día tirados en la cama, el tiempo maldita daga, lamiéndonos los pies. Brillaba, era una perla, y nunca hacia nada. Después dijo que me amaba y se hundió la Gillete. Sangró, sangró, sangró, y se reía como loca. No he visto luz ni fuerza viva tan poderosa. De todas ellas, ella fue mi frase más hermosa, todo su cuerpo con espinas y a mi me siguen las moscas".

HOT WATER MUSIC

Para terminar no escogemos una canción, sino directamente el nombre de un grupo. Se trata de Hot Water Music, una banda de punk rock de Florida (Estados Unidos), que adoptó este nombre en homenaje a uno de libros de relatos cortos publicado por Bukowski en 1983 y titulado, efectivamente, Hot Water Music. Bukowski y/o Chinaski y/o viceversa, siempre inspiración constante y rumiante. También hay otro grupo llamado directamente Bukowski, aunque de popularidad bastante más reducida.