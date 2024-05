Víctor Manuel sobre Pedro Sánchez: "Estaba seguro que no se iba, no tuve ninguna oportunidad de sufrir ni de pensar"

Presenta álbum recopilatorio y gira sinfónica por ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos o Mérida

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El cantautor asturiano Víctor Manuel ha asegurado que no tuvo "ninguna oportunidad de sufrir" cuando Pedro Sánchez anunció su reflexión de cinco días para valorar su continuidad al frente del Ejecutivo, porque estaba seguro de que "no se iba".

"Por el tipo de personalidad política que tiene, es un hombre muy correoso, que le ha costado muchísimo llegar ahí donde está. A ti no te echan de tu partido, no te defenestran de tu partido y en vez de pensártelo se coge un coche y empieza a patear España para que le reelijan de nuevo. Entra (Pedro Sánchez) en otra categoría. Ya no digo ni buena ni mala, ni siquiera, otra categoría, evidentemente", ha reconocido el artista en una entrevista con Europa Press.

Además, el cantautor ha asegurado que los enfrentamientos "a cara descubierta" y "tan brutales" entre políticos españoles "empobrecen" a la clase política y consiguen hacer a la población "más descreída", aunque cree que España no se encuentra en el mayor momento de crispación.

PIDE A LOS POLÍTICOS QUE DEJEN DE "TUITEAR TANTO"

"Empobrecen sobre todo a ellos mismos y hacen a la gente mucho más descreída. A mí me sorprende mucho cuando ves un enfrentamiento brutal en el Parlamento y luego les ves tomando una copa juntos. Me molesta mucho, yo no sería capaz de hacer eso de insultar gravemente a una persona ahí y tomarme unas aceitunas con él y un vermú", ha reflexionado para pedir a los representantes políticos ser "más cuidadosos" con lo que hacen y dicen, y "dejar de tuitear tanto".

Aun así, el artista sí considera que en España hay "un problema muy grave" de crispación, mencionando la actuación de la derecha, la que cree que tiene "pocas posibilidades de gobernar mientras esté en la situación en la que está".

Víctor Manuel presenta este viernes 10 de mayo el álbum que nació tras el concierto sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, el pasado septiembre de 2022, lo que el artista califica como un trabajo "muy premeditado". Así, repite la fórmula que llevaba acabo hace 25 años con la grabación de 'Vivir para contarlo'.

A este lanzamiento le sigue la gira que llevará al cantautor a los teatros de ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos o Mérida, en las que contará con las orquestas de los diferentes lugares, un formato que, según ha asegurado, "no tiene futuro en España", aunque es algo que él "agradece", y cree que los músicos, también.

"Depende de los repertorios de cada uno. Hay músicas que pueden tener un tratamiento sinfónico, pero actualmente hay muchísimas más que no, o lo tiene muy dudoso, no es fácil. Es más fácil hacer un sinfónico con Manuel Alejandro, por ponerte un autor de fama universal, que con Quevedo. Nadie se le ocurriría hacer un sinfónico con Quevedo", ha bromeado el artista.

Pese a repetir una fórmula que ya probó en 1999, Víctor Manuel ha explicado que el trabajo actual es "muy diferente", porque en 25 años han cambiado, sobre todo, "las condiciones de trabajo" que han permitido que en esta ocasión haya grabado "infinitamente mejor".

En ese sentido, el artista dice haber arriesgado menos, ya que realizar un recopilatorio de "canciones muy conocidas" le permite no tener la duda de si lo que ha hecho "interesará" a la gente. Aunque hay temas como 'Solo pienso en ti', 'Soy un corazón tendido al sol' o 'El abuelo Vítor', el trabajo incluye canciones de "folclore asturiano" como 'Duerme neñín', 'Dime paxarín parleru', 'Yeren dos guajes' o 'Pastor que tas en el monte'.

"Todo lo que hay de tradicional asturiano está basado en un álbum recopilatorio de Eduardo Martínez Torner, que fue un músico maravilloso asturiano. Él, de viva voz, recogió por las aldeas a la gente muy mayor - entonces, en los años 20-, y lo transcribió en las canciones. Tiene mucha pureza", ha explicado.

"LA ÚNICA REVOLUCIÓN TRIUNFADORA EN EL MUNDO HA SIDO LA DE LA MUJER"

Tras más de cinco décadas de carrera, Víctor Manuel ha asegurado que las mujeres de "todas las industrias" están "infinitamente mejor" ahora, y que "la única revolución triunfadora que ha habido en el mundo ha sido la de la mujer".

"El 'Me Too', que creo que ha habido en todas las industrias -en el cine, en la música, en el periodismo- ha hecho que haya capacidad de denuncia. Las chicas ya saben que tienen los mismos derechos que los chicos y pueden probarlo, pueden pleitear para que eso sea así. Ya se acabó el silencio, puede haber bolsas de silencio, lógicamente las hay. Pero ya se acabó", ha defendido.

Sin embargo, aunque celebra los avances, Víctor Manuel ha lamentado que hay "mucho macho", que dice que el hombre está "empequeñecido" y "arrinconado", algo que ha calificado como "tonterías".