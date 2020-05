VÍDEO: Estrenamos el documental 'Jorge Salán. 20 años no son nada'

MADRID, 4 May. (EDIZIONES) -

El guitarrista español más internacional de nuestro rock, Jorge Salán, celebra veinte años de carrera musical con un documental con la participación de grandes ilustres con los que ha compartido escenario.

Se trata, entre otros, de Dee Snider (Twisted Sister), Joe Lynn Turner (Deep Purple, Rainbow), Jeff Scot Soto, Joel Hoekstra (Whitesnake), Kee Marcello (Europe), Kutxi Romero (Marea) o Fortu Sánchez (Obús).

En 'Jorge Salán. 20 años no son nada', que estrenamos este lunes en Europa Press (en una acción colectiva con otros medios), no sólo se muestran imágenes de su trayectoria, anécdotas, curiosidades en diferentes rincones del mundo y voces de artistas internacionales opinando sobre Jorge, sino que se mezclan pensamientos y reflexiones personales que convierten a este documental en algo delicado y con un tacto diferente.

"Es mi historia personal de Rock and Roll. En 20 años nunca he llegado a un punto en esta profesión de poder relajarme. Nunca he podido decir, tengo un par de éxitos y vivo autocomplaciente el resto de mi vida. Las agotadoras carreteras, los derechazos aguantados en el ring de las emociones, y esa duda, esa puta duda que solo la aguanta la locura y el que ama lo que hace, no han hecho si no hacerme mejorar", reflexiona Jorge, conocido también por haber tocado con Miguel Ríos, Mägo de Öz y Avalanch, además de mantener su propia carrera en solitario.