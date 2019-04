VÍDEO: Primera actuación de Bruce Springsteen en 2019 en un concierto benéfico en Nueva York

Actualizado 15/04/2019 16:26:42 CET

Bruce Springsteen hizo en la noche de este sábado 13 de abril su primera actuación en vivo de 2019, cuatro meses después de concluir la residencia de su espectáculo en Broadway.

Esta aparición sorpresa de Springsteen tuvo lugar en la velada benéfica anual contra el sarcoma de la Kristen Ann Carr Fund, que tuvo lugar en el Tribeca Grill de Nueva York.

El rockero estadounidense tocó con el fotógrafo Danny Clinch y su Tangiers Blues Band canciones como Rockin' pneumonia and boogie woogie flu y Down the road apiece.

Una vez terminada la mencionada residencia en Broadway, se espera que Bruce Springsteen publique este año el disco en solitario del que ha hablado recurrentemente en diversas ocasiones.