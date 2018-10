Vídeos de los conciertos de Arctic Monkeys, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age y MGMT en el Mad Cool Festival 2018

Actualizado 16/07/2018 16:50:24 CET

- La épica de Pearl Jam pone orden al caótico arranque del Mad Cool

- El Mad Cool se levanta con Arctic Monkeys, Jack White y Franz Ferdinand pero vuelve a caer con la cancelación de Massive Attack

- El Mad Cool acaba bien con la fuerza de Nine Inch Nails y Queens of the Stone Age y los himnos de Depeche Mode

El Mad Cool Festival celebró su tercera edición desde el jueves hasta el sábado de la semana pasada en Madrid con tres jornadas de música en vivo en absoluto exentas de polémica por largas colas en la apertura, masificación en el recinto, problemas de abastecimiento de comida y bebida...

La música se impuso, en cualquier caso, y quienes no asistieron tuvieron la posibilidad de ver en directo por La2 de TVE las actuaciones de Arctic Monkeys y Queens of the Stone Age. La de Nine Inch Nails se emitió a través de rtve.es.

Así las cosas, ahora tenemos la oportunidad de revivir esos conciertos ya convenientemente subidos a YouTube. Cosa que hacemos, no sin antes recordar las crónicas de las diferentes jornadas del festival madrileño a continuación: Jueves, Viernes y Sábado.