¿Vuelven The Black Crowes?

Publicado 14/10/2019 17:17:02 CET

MADRID, 14 Oct. (EDIZIONES) -

Todo parece indicar que hay futuro para The Black Crowes. Y es que según The Wall Street Journal, son varias ya las fuentes cercanas al grupo que no niegan los planes de una nueva gira en 2020.

Así, el exbatería y miembro fundador del grupo, Steve Gorman, ha sido informado de este potencial regreso, aunque no ha sido contactado para participar. El exmanager Pete Angelus asegura estar avisado del contrato que Chris y Rich Robinson habrían hecho con Live Nation para la gira.

Incluso hay una tercera fuente citada por The Wall Street Journal que asegura estar familiarizada con el asunto y que ha revelado que "puede haber algo en proceso".

Esto supondría el regreso de la banda de rock siete años después, pues se mantiene inactiva desde su último concierto, celebrado en diciembre de 2013.

El pasado año, el vocalista Chris Robinson puso en marcha un grupo llamado As the crow flies, en el que básicamente toda canciones de The Black Crowes junto a antiguos miembros de la banda como Adam MacDougall, Andy Hess y Audley Freed.

Por su parte, el guitarrista Rich Robinson está actualmente con The Magpie Salute, otro grupo en el que está acompañado por Marc Ford y Sven Pipen de The Black Crowes.

En una reciente entrevista recogida por Blabbermouth, Gorman asegura que Chris y Rich "probablemente vuelvan a la carretera juntos pronto como toda una nueva banda, usando el nombre de The Black Crowes".

"Y no creo que ninguno de los dos quieran hacerlo. No creo que han estado en la misma habitación juntos otra vez", ha terminado Gorman, sugiriendo que esta reunión de la banda se haría más por necesidad económica de los hermanos que por un ímpetu creativo.