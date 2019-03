Los Zigarros: "Es una triste realidad que los grupos que están llenando salas no tengan espacio en la radio"

Actualizado 05/03/2019 12:35:36 CET

Los Zigarros regresan oficialmente este 8 de marzo con Apaga la radio (Universal Music, 2019), un tercer álbum cuyo título hace referencia a la escasa presencia del rock en los medios de comunicación en general y en la radio en particular.

'Otra banda nueva llena La Riviera y no hay rastro de ellos en tu cadena, busco en el dial algo que me mueva pero el coma musical reina en antena', sentencia la letra del single que da título a todo el disco, una reivindicación en toda regla que va más allá del rock.

Porque según destaca a Europa Press el guitarrista Álvaro Tormo, se trata de una especie de "éxito radiofónico que paradójicamente dice lo contrario". "Habla de lo que hay, es una triste realidad que los grupos que están llenando salas no tengan espacio en la radio", remarca.

Tercia en este punto su hermano, el vocalista y guitarrista Ovidi Tormo, para aclarar que esa reivindicación "no se basa solo en el rock", sino que se refiere a "todas esas bandas nuevas de cualquier género que hacen cosas interesantes pero no tienen difusión".

Y aún añade: "Se trata de que haya pluralidad. No es ni por el rock ni por las bandas nuevas de rock, es por que puedas escuchar tanto temas viejos como lo último que se hace en electrónica o hip hop. Todo lo que culturalmente ofrezca algo a la gente".

Asiente Álvaro, quien continúa el discurso de su hermano lamentando esa "creencia popular de que no se puede poner nada nuevo porque la gente va a apagar la radio o la televisión". "Esa música está llenando festivales y salas pero parece condenada al subsuelo", remacha.

"¿Cómo puede ser que haya grupos meten miles de personas en los pabellones y no salgan en la radio?", lanza Álvaro al aire, con su hermano recogiendo la pregunta: "Así se deja fuera a la gente que se está moviendo culturalmente. Y que no es algo marginal. Pero es que incluso los movimientos marginales tendrían que tener su espacio en los medios. De lo contrario, culturalmente perdemos todos".

ES SOLO ROCK N ROLL

Apaga la radio es, más allá de ese grito de queja, un álbum de rock n' roll marca de la casa, con sonido los Zigarros, aunque abriendo un poco el abanico de influencias. Inconscientemente, tal y como subraya Ovidi: "Escuchamos un montón de música y tenemos muchísimas influencias. Nos gusta igual AC/DC que B.B. King, Motörhead o Paco de Lucía y todo eso sale cuando haces canciones".

A este respecto, plantea Ovidi que para ellos el único "filtro" para una canción es que les guste, independientemente de si es más o menos dura o más o menos cercana al pop. "Me encantaría sentarme y decir 'voy a hacer un tema a lo Hives' pero es que eso no me sale", afirma Álvaro, con su hermano rematando: "Es que no somos uno de los Hives. Si lo intentas así, igual empieza como los Hives pero va a acabar como Los Zigarros".

En cualquier caso, asegura Álvaro que este Apaga la radio "no es un salto tan importante" con respecto a lo que venían haciendo, aunque concede que "puede ser un poco más abierto". Y remacha entre risas: "Excepto AC/DC, que no sé cómo lo hacen, naturalmente tú vas queriendo hacer otras cosas como compositor porque lo necesitas".

Encantados con el resultado, coinciden ambos en recalcar que todo "pinta fenomenal" para el grupo, con un buen puñado de fechas confirmadas por todo el país. "Llegar a más gente y llenar estadios sería increíble, pero de verdad y de corazón nosotros ya somos felices con la banda y podríamos seguir muchos años así", apunta Álvaro.

De la misma opinión es Ovidi, quien se pregunta además "¿qué es petarlo hoy en día?". Y se responde a sí mismo: "Eso es casi imposible. Petarlo es lo que hemos hecho nosotros, poder vivir de la música. Para llegar arriba del todo tienen que alinearse los astros de una manera única. No hay mercado para el rock, y por eso lo que hacemos es ya un éxito total".

Vuelve Álvaro a completar las reflexiones de su hermano añadiendo que al final todo es un círculo y como las bandas no tienen la difusión que merecen "y cuesta todo tanto, luego tienen menos dinero para hacer discos con mejores productores -en su caso, Carlos Raya-, para hacerse mejores fotos o comprar ropa mejor".

"Como no hay mercado para el rock, no hay dinero y no hay radio, todos hacemos lo que podemos", reitera Álvaro, quien para terminar asegura que aún les quedan sueños locos por cumplir. Así, acuerda divertido con su hermano: "Tocar con Jack White nos encantaría. Conocerle, cenar con él... Nos encantaría quedarnos atrapados con Jack White en una tienda de guitarras de segunda mano. Que no pueda salir ni entrar nadie".

GIRA DE PRESENTACIÓN

Mientras fantasean con ese hipotético encuentro con Jack White que indudablemente daría mucho que sí, Los Zigarros se preparan ya para presentar Apaga la radio en directo por todo el país con una gira que arranca el 15 de marzo en la Sala Custom de Sevilla.

Después de ese primer concierto, y antes de la temporada festivalera, pasarán por San Vicente del Raspeig (16 de marzo, Sala The One), Santander (22 de marzo, Escenario Santander), Santiago de Compostela (23 de marzo, Capitol), Zaragoza (29 de marzo, Oasis) y Pamplona (30 de marzo, Zentral).

Tiempo aún luego para Valencia (6 de abril, Repvblicca), Valladolid (13 de abril, Lava), Huelva (25 de abril, Gran Teatro), Murcia (26 de abril, Teatro Circo), Barcelona (4 de mayo, Sala Apolo), Madrid (11 de mayo, Sala But), Gijón (17 de mayo, Sala Albéniz) y Bilbao (18 de mayo, Kafe Antzokia). Y eso es solo el comienzo.