El artista Sergio Mora interpreta el nuevo Lexus LBX como un artículo futurista de lujo

Lexus España participa en la feria UVNT Art Fair (Urvanity), que celebra su 8ª edición del 7 al 10 de marzo

El artista Sergio Mora ha interpretado el nuevo Lexus LBX como un artículo futurista de lujo que estará expuesto al público del 7 al 10 de marzo en la feria UVNT Art Fair (Urvanity) de Madrid, que este año celebra su 8º edición con un total de más de treinta galerías nacionales e internacionales.

El resultado de esta interpretación es fruto de la colaboración entre el artista y la firma japonesa de automóviles, con la que Lexus participa por primera vez en la feria Urvanity en el marco de la celebración a lo largo de todo el mes de marzo de su 'Lexus Art Month', en el que también ha participado en ARCOmadrid, como vehículo oficial de la feria, y en Art Madrid con el propósito de sellar su compromiso con el arte y la creación contemporánea.

En esta ocasión, Mora se ha inspirado en los envoltorios de los juguetes futuristas de la Edad Espacial (Space Age) de los años 50, época en la que se imaginaba un futuro tecnológico y fantasioso que el artista recupera creando una caja en tonos amarillo y azul, principalmente, sobre un fondo rosa pastel que "coge una dimensión muy pop", según ha explicado a Europa Press en una entrevista este viernes.

"Me imagino a un niño jugando con el coche en su habitación llena de cómics de ciencia ficción que se imagina conduciendo por el espacio y a ese mismo niño, convertido en adulto, en la carretera retomando esa fantasía ya hecha realidad", ha relatado.

"Por eso la frase 'el futuro está aquí'", ha puntualizado en referencia al cartel en inglés ("The future is here!") que aparece impresa en el diseño que ha realizado para la caja que envuelve el LBX de color rojo que con el que ha trabajado y que plasma la esencia de sus rasgos como artista. Para Mora se trata de un "juguete", pero "dignificado", "un juguete de lujo", ha explicado.

LEXUS ART MONTH

El pasado 1 de marzo dio comienzo el Lexus Art Month, un concepto con el cual la marca pretende mostrar su apoyo al arte y la creación contemporánea participando en distintas iniciativas durante este mes -y también a lo largo del año 2024--. Una de estas iniciativas es la exposición en la feria ARCOmadrid, de la que Lexus es 'partner' oficial por quinto año consecutivo, de la obra vencedora de la anterior edición del concurso Lexus Art Car, el 'RX Kumano Kodo', una creación del artista zaragozano José Moñú que se inspira en el ancestral camino de peregrinación japonés Kumano Kodo y que transforma en pinceladas las curvas que se toman al conducir el coche.

Su participación en ARCOmadrid 2024 se completa con la entrega del Premio Lexus a la galería con Mejor Stand y Contenido Artístico y con el espacio LBX Lounge, que la marca ha diseñado dentro del espacio reservado para invitados.

Además de su presencia en ARCOmadrid 2024 y en las ferias Art Madrid y Urvanity, la empresa automovilística colabora también en el 'Programa de Arte Público' de UVNT Art Fair, una ruta que invita a la reflexión y apreciación artística dentro del ritmo propio de una ciudad como Madrid con la idea de crear un vínculo entre ciudad y feria.

Asimismo, a través de la iniciativa 'Lexus en las calles', el artista visual Parafeno exhibirá sus obras en distintas salas y galerías de arte locales de varias ciudades de España y en pantallas colocadas en los concesionarios de la marca.

Por otro lado, el proyecto 'Intangibles by Lexus' permitirá que 50 personas elijan una obra en los museos Guggenheim de Bilbao, Thyssen-Bornemisza en Madrid y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona para realizar luego una creación colaborativa de gran formato.