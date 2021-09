Las ayudas culturales por la Covid reciben el respaldo del Senado, con la abstención de Vox, y son remitidas al Congreso

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -



El pleno del Senado ha aprobado este miércoles el dictamen del Proyecto de Ley con medidas de apoyo al sector cultural por la Covid, con los votos a favor de todos los grupos salvo la abstención de Vox --algo que ha venido ocurriendo a lo largo de este trámite parlamentario--.

Tras este paso por la Cámara Alta, el texto será remitido al Congreso de los Diputados, dado que en el informe de ponencia previo se incorporaron diez enmiendas por parte del grupo socialista --la mayoría cuestiones técnicas, aunque también referidas al régimen fiscal de rodajes en Canarias--.

La tramitación ha contado con críticas de otras formaciones en algunos momentos, especialmente las del Grupo Popular, que ya alertó de que no se está "tratando a la cultura con consideración", en alusión al veto del Gobierno a varias de las enmiendas presentadas por otros partidos.

Así, el senador 'popular' Miguel Lorenzo ha criticado que "se esté restando un debate sosegado" a las cámaras en torno a las ayudas culturales por Covid. "No se está dando ni plazos ni tiempo para tramitarlas. En pocos días se han presentado las enmiendas, hoy la ponencia y la comisión: esto no parece de recibo", ha lamentado.

"Es una falta de respeto a la cámara y a esta comisión. Queremos trabajar con profundidad y sentido común, negociando como hicimos en el Estatuto del Artista. Entiendo que no aprueben las enmiendas, lo que no entiendo es que no se discutan, porque eso va contra la democracia", ha lamentado, tras dejar claro no obstante que apoyan el Proyecto de Ley por la importancia para el sector.

En total, el Grupo Popular ha recibido el veto a 17 enmiendas presentadas en el Senado, algunas de ellas referidas a ayudas extraordinarias para empresas de tauromaquia y profesionales taurinos que fueron excluidos de prestaciones por desempleo o para financiación a la compra de obras de arte.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco, también la senadora Almudena Otaola mostró su "desagrado" por una tramitación "de urgencia a la que se están acostumbrando". "Las prisas no son buenas consejeras y últimamente es lo que estamos viendo", recordó la senadora vasca.

El 5 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto-ley por el que se destinaban alrededor de 76 millones de euros a ayudas para el sector cultural y a la financiación de las empresas culturales, y que incluía también medidas fiscales, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo, cambios en los requisitos para las películas que optan a ayudas o el incremento del porcentaje de derechos de autor para la acción asistencial, entre otros aspectos.

También se dotaba con 20 millones de euros a la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR, con el fin de facilitar la financiación de las pymes del sector cultural. Posteriormente, se han ido aprobando otras medidas sociales complementarias que han llegado a los técnicos y auxiliares del mundo de la cultura y para el sector taurino, que habían quedado fuera de las anteriores ayudas.