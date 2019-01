Coalición Autoral pide a Cultura el cese de Hevia y la intervención de la SGAE

Actualizado 14/01/2019 22:05:53 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coalición Autoral, que aglutina a centenares de socios de la SGAE, ha pedido al Ministerio de Cultura y Deporte que cese al presidente de la entidad, José Ángel Hevia, y a su junta directiva, además de instar a que solicite judicialmente la intervención de la sociedad.

Esta coalición, que reclama además la "urgente" aprobación por parte de Cultura de unos nuevos estatutos "que se adapten a la legislación vigente" y revertir los repartos de derecho de junio y diciembre de 2018, ha reiterado valora la posibilidad de crear una nueva entidad de gestión de derechos "moderna, transparente y libre de hipotecas".

"El problema no es tanto salvar a la SGAE, sino actuar en defensa de los derechos de sus socios", ha recordado Coalición Autoral en un comunicado. Entre los "graves incumplimientos" que apuntan, se incluyen el que los estatutos "no han sido adaptados a la legalidad vigente", que no hubiera votación por vía electrónica en las elecciones de la entidad y que no se hayan ratificado en asamblea los repartos de derechos.

Por contra, la junta directiva de la SGAE ha rechazado "tajantemente que se ponga en duda la legitimidad de las elecciones en las que fue elegida" y ha asegurado que se atendrá "a lo que dictaminen los tribunales, una vez agotadas las vías judiciales habituales".

La junta directiva de la SGAE ya envió el pasado viernes 11 de enero al Ministerio de Cultura y Deporte las actas de la asamblea general extraordinaria celebrada a finales de diciembre, en la que no se aprobaron los nuevos estatutos de la entidad, al tiempo que su presidente, José Ángel Hevia, pedía una reunión con el ministro José Guirao.

La SGAE tenía como fecha límite ese viernes 11 de enero para cumplir con el requerimiento de Cultura para entregar las actas --la entidad había solicitado una prórroga, ya que el plazo original finalizaba en cinco días hábiles tras la asamblea del 28 de diciembre--.