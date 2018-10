La compradora de la obra de Banksy que se autodestruyó confirma su adquisición: "Tendré mi pieza de historia del arte"

Actualizado 11/10/2018 20:50:05 CET

La ganadora de la puja por una obra del artista británico Banksy --que se autodestruyó al momento de ser subastada-- ha confirmado este jueves su adquisición por 1.042.000 libras pese al estado en que quedó la ilustración, según ha confirmado la casa de apuestas Sotheby's.

La postora, una coleccionista europea, ha reconocido su sorpresa cuando ganó la puja y, a los pocos segundos, la obra quedó hecha trizas por una trituradora, que se encontraba oculta en el marco. "Poco a poco empecé a darme cuenta de que terminaría teniendo mi propia pieza de historia del arte", ha añadido.

La obra, llamada en un principio 'Girl with balloon', ha tenido que ser rebautizada después de su venta, pasando a denominarse 'Love is in the bin'. Tras hacerse oficial la venta, la lámina estará expuesta al público en las galerías de la casa de subasta Sotheby los próximos 13 y 14 de octubre.

'Girl with ballon', pintada hace 15 años, era una de las obras más conocidas del artista, y formaba parte del lote número 67 en la subasta que Sotheby realizó el pasado 5 de octubre. La lámina, además, estaba encuadrada en un marco de estilo victoriano, que Banksy utiliza normalmente en sus presentaciones.

Según la casa de apuestas, este nuevo trabajo del artista --"que cogió por sorpresa al mundo del arte"-- "se convirtió al instante en una pieza de historia, siendo la primera vez que creaba una nueva obra en el transcurso de una puja.