Correos pone en circulación un matasellos y un sello personalizado en homenaje al capitán ceutí Fernando de Leyba

Matasellos. - CORREOS

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto en circulación un matasellos conmemorativo con el busto del capitán ceutí Fernando de Leyba y Córdova Vizcaigaña (1734-1780) y un sello personalizado de tarifa A en su honor.

La iniciativa, promovida por la Agrupación Filatélica de Ceuta junto al Centro de Historia y Cultura Militar de la ciudad, se enmarca en la conmemoración este año del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que Leyba participó, según Correos, como "uno de los protagonistas de la contribución española".

Los productos filatélicos se presentaron el jueves 22 de octubre en el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta. Al acto asistieron el general segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, Antonio J. Ferrera, la consejera de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma, Pilar Orozco, y el director del centro, el coronel Federico Navarro. También estuvieron el representante de la Agrupación Filatélica de Ceuta, José María Hernández; la directora de la oficina principal de Correos en la ciudad, Lola Porras; y su jefe de equipo, Jesús Andújar.

Durante el acto, Correos instaló una oficina filatélica temporal en la que los asistentes pudieron matasellar sobres, tarjetas y otros documentos postales con el matasellos conmemorativo. Después, el matasellos estará disponible durante diez días en la oficina principal de Correos de Ceuta, en la Plaza de España.

El sello personalizado de tarifa A se ha creado mediante TUSELLO, el producto de Correos que permite convertir imágenes en sellos con los signos identificativos oficiales. La emisión incluye además un sobre ilustrado y una tarjeta postal. Todo el material reproduce una "recreación libre" de Leyba en San Luis de Ilinueses junto a otros integrantes del Regimiento Fijo de Luisiana, con la uniformidad reglamentaria y la torre acabada del Fuerte de San Carlos, según informa Correos. La composición es obra del artista Ricardo Sánchez Rodríguez, 'Risconegro', colaborador de la marca 'Ejército'.

El homenaje incluye dos exposiciones abiertas al público en la Sala Polifuncional del Centro de Historia y Cultura Militar. La primera, de 22 paneles ilustrados sobre la vida y las acciones militares de Leyba y su papel en la ayuda española a la independencia estadounidense, puede visitarse del 22 de octubre al 4 de noviembre. La segunda, una muestra filatélica sobre su figura y el contexto histórico en que desarrolló su trayectoria, se celebrará del 9 al 14 de noviembre.

Leyba nació en Ceuta en 1734 y desarrolló su carrera militar en la Luisiana española, donde llegó a ser vicegobernador de la Alta Luisiana. Según la nota de Correos, en 1780 defendió San Luis de Ilinueses frente a un ataque británico. Al mando de una reducida guarnición y de milicias locales, logró rechazar el asalto y mantener abierta una ruta de abastecimiento para las fuerzas que combatían por la independencia norteamericana.

Correos ha señalado que sus productos filatélicos buscan "difundir y preservar la memoria de personajes y acontecimientos relevantes de la historia, la cultura y el patrimonio común".